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    Enrique Navarro, exministro del TC: “Podría haber un gran acuerdo en materia de seguridad y no pasar por una reforma constitucional”

    El abogado constitucionalista sí considera que hay un elemento que podría requerir una modificación a la Carta Magna en materia de seguridad. "Sí debería haber un rol más activo por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso sí podría eventualmente generar un consenso y una modificación", señaló.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    A solo unos días que el Ejecutivo ingrese al parlamento su Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), que involucra una serie de proyectos de ley en seguridad y una reforma constitucional, el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Navarro abordó los elementos que hasta ahora se conocen sobre la propuesta del gobierno.

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Finis Terrae conversó precisamente sobre la pertinencia detrás de reabrir el debate sobre la constitución tras dos plebiscitos rechazados por la ciudadanía.

    “Yo creo que con lo que hoy día establece la constitución, que apunta a la protección de la población y también a la seguridad nacional, se pueden adoptar medidas de carácter legislativo, sin perjuicio que uno puede perfeccionar el texto. Por tanto, volver a plantear temas nuevos temas constitucionales, no sé si desde el punto de vista político pueda ser una buena idea”, señaló.

    Respecto al deseo de la administración de José Antonio Kast de integrar el concepto de seguridad pública como responsabilidad estatal, Navarro considera que el asunto debería abordarse más desde la ley orgánica del estado de excepción que sobre una modificación constitucional.

    “Yo creo que es un problema de interpretación, que evidentemente incluso podría motivar una modificación a la ley orgánica. Sería partidario de modificar la ley orgánica de estado de excepción, no necesariamente la constitución”, señaló el abogado.

    En ese sentido, aunque destacó que siempre se pueden utilizar las reformas constitucionales para perfeccionar el texto en la Carta Magna, es posible evitarse en este caso la modificación.

    “Yo creo que hay un consenso. O sea, la población si uno ve a nivel de encuestas si hay algo en lo que están todos de acuerdo es que la situación de seguridad es angustiante. Entonces me parece que podría haber un gran acuerdo nacional en materia de seguridad y no pasar necesariamente por un reforma constitucional”, enfatizó Navarro.

    Estado de excepción y Fuerzas Armadas

    Una de las propuestas que ha puesto en la palestra el Ejecutivo con la ACOT es la creación de un nuevo estado de excepción, en el que las Fuerzas Armadas colaborarían en barrios críticos bajo el liderazgo de Carabineros o la PDI.

    Sobre el asunto, Navarro considera que el tópico de la participación de las Fuerzas Armadas sí podría requerir una eventual modificación constitucional, de tal forma de aclarar su participación.

    Ahí sí debería haber un rol más activo por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso sí podría eventualmente generar un consenso y una modificación (...) Ahí si hay un fundamento constitucional. Eso requeriría una sustancial modificación, agregándole entonces en el capítulo de las Fuerzas Armadas ese rol”, detalló.

    Así las cosas, Navarro considera que finalmente las once modificaciones que se conocen hasta ahora que podría proponer el Ejecutivo podrían acotarse a dos tópicos.

    “No es una modificación profunda, pero estas once disposiciones que se proponen creo que efectivamente podrían acotarse a uno o dos temas bien concretos, que es punto sobre el rol (de las Fuerzas Armadas) y yo perfeccionaría por último el estado de emergencia, si se quisiera. Claro, son once puntos, pero yo creo que la gran mayoría de esos temas, en principio, son materias clásicas de ley, no debieran estar en la constitución”, concluyó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLREnrique NavarroReforma constitucionalTCAgenda de seguridadACOT

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