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    Quillón se prepara para recibir el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje

    Cerca de 400 deportistas de 10 países dirán presente en el torneo que se desarrollará entre el 6 y 8 de noviembre en la Región de Ñuble.

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    La Laguna Avendaño de Quillón se prepara para albergar un evento deportivo histórico y de categoría mundial: el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de noviembre. El certamen reunirá a 400 deportistas provenientes de diez países, los cuales se disputarán preciados puntos en las pruebas de velocidad de 200, 500 y 1.000 metros.

    Las aguas de la laguna y su entorno natural privilegiado, ofrecen las condiciones idóneas para la competencia, cuyas operaciones técnicas se desarrollarán en el Cendyr Náutico Comunal de Quillón, ubicado junto al balneario. El recinto dispone de áreas técnicas para embarcaciones, zonas para las delegaciones, servicios de apoyo logístico y condiciones de accesibilidad universal, un aspecto clave considerando la inclusión del paracanotaje en la programación.

    De esta forma, la realización de este campeonato fortalece el posicionamiento de Quillón como la capital del canotaje del país y como una sede preparada para albergar competencias de nivel internacional: “uno de nuestros tesoros turísticos más importante, la Laguna Avendaño, se convertirá en la sede oficial del Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, en el que nuestra comuna se catapulta como un escenario deportivo de primer nivel en la escena internacional. Agradecemos a todas las entidades vinculadas por su trabajo para esperar a quienes nos visiten con lo mejor de Quillón, el Valle del Sol, las mejores rutas del enoturismo, actividades recreativas y el mejor Fan Fest del escenario deportivo más importante de la Región de Ñuble”, explicó Felipe Catalán Venegas, alcalde de Quillón.

    La adjudicación del evento recae en un arduo trabajo en conjunto entre el Gobierno, la Ilustre Municipalidad de Quillón, la Federación Deportiva Nacional de Canotaje, el Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deporte. Para el continente, la cita representa una instancia para promover estas disciplinas deportivas, fortalecer la integración entre países y fomentar el intercambio cultural, consolidando a Quillón como un destino ideal para el desarrollo de eventos deportivos internacionales. “Nos hemos puesto de acuerdo con el alcalde de la comuna de Quillón para que todos los servicios públicos del Estado y Gobierno estén a disposición de la realización de este evento. Es importante porque pone a Quillón y a la Región de Ñuble en el ojo sudamericano y mundial en noviembre”, destaca el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda.

    La realización del Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje en Quillón, responde a una visión y plan de desarrollo integral de la región impulsada por el Gobierno Regional de Ñuble y el gobernador regional, Óscar Crisóstomo Llanos. Dicha visión está orientada a respaldar iniciativas que trascienden lo deportivo y se convierten en motores para el desarrollo del territorio. El apoyo a este tipo de eventos busca fortalecer el turismo, dinamizar las economías locales y posicionar a Ñuble como un destino capaz de para albergar competencias internacionales de primer nivel, proyectando sus atractivos naturales e infraestructura ante visitantes, delegaciones y audiencias de distintos países.

    Selectivo Nacional de Canotaje

    Como parte del proceso preparatorio, el sábado 10 de octubre se desarrollará el Selectivo Nacional de Canotaje, instancia que definirá la delegación chilena que representará al país. Quillón también cuenta con destacados exponentes del alto rendimiento que hoy integran el proceso de preparación de la Selección Chilena. Entre ellos resaltan la canoísta Fernanda Sepúlveda, reciente representante de Chile en competencias internacionales desarrolladas en Canadá, y Marcelo González, exponente del paracanotaje nacional, quienes de clasificar podrían ser parte del Sudamericano.

    Las actividades oficiales del sudamericano comenzarán el jueves 5 de noviembre con el Desfile Náutico de las Delegaciones, la Ceremonia Inaugural Oficial, un espectáculo artístico y la apertura del Fan Fest; mientras que entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre se disputarán las competencias oficiales en las distancias de 1.000, 500 y 200 metros.

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