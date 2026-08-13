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    Los jugadores se podrán tapar la boca: LaLiga se desmarca de la FIFA y la Ley Prestianni no se aplicará en España

    El torneo hispano aseguró que no sancionará la controvertida normativa empleada en el Mundial, también denominada como Ley Vinícius. Por otra parte, sí aplicará el reglamento que busca priorizar la fluidez de juego, penalizando las pérdidas de tiempo e interrupciones.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gianluca Prestianni y Vinícius Junior.

    Inicia la cuenta regresiva para el comienzo de la temporada en el fútbol europeo. Las ligas más importantes del Viejo Continente se preparan con diferentes normativas y cambios. LaLiga, por ejemplo, tomó la decisión de desmarcarse de la FIFA y no aplicará la Ley Prestianni, también denominada como Ley Vinícius.

    Dicho inciso reglamentario fue una de las grandes novedades en el Mundial. La medida, que busca erradicar los insultos y conductas discriminatorias, sanciona a con una tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca para hablar con algún rival. En la Copa del Mundo hubo dos expulsados: el paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié.

    Hace unos meses, la UEFA ya había anunciado que no aplicaría la controversial ley en sus torneos, desmarcándose de la FIFA. Cabe mencionar que la IFAB dejó a elección que cada competición tome la elección de aplicar o no la norma.

    En ese sentido, según informó Marca, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de LaLiga replicó la determinación del ente rector europeo: “Para nosotros, taparse la boca no será tarjeta roja. No sabemos qué ha podido decirle y nos parece injusto y excesivo”, explicaron.

    Piero Hincapié fue expulsado ante México en el Mundial por taparse la boca (Photo by Francisco Canedo/Xinhua). Francisco Canedo

    Medidas contra la pérdida de tiempo

    Por otra parte, LaLiga sí tomó una de las medidas más aplaudidas del Mundial. Desde el CTA insistieron en la aplicación de todas las nuevas normativas para priorizar la fluidez del juego, penalizando las pérdidas de tiempo e interrupciones.

    Cuando un futbolista demore su sustitución por más de diez segundos, el otro jugador podrá hacer su ingreso en la primera interrupción después de estar un minuto de tiempo real de juego afuera.

    Además, cuando alguno finja una presunta lesión, se verá obligado a abandonar el campo y podrá hacer reingreso un minuto después, aunque sin la necesidad de que se interrumpa el juego.

    También se pondrá en foco las simulaciones de los arqueros. En ese caso, si el árbitro comprende una acción como una pérdida deliberada de tiempo, el entrenador de su equipo deberá elegir a un jugador de campo para que abandone el terreno en menos de diez segundos. Si no lo hace, deberá salir el capitán.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaUEFAFIFALey PrestianniLey ViníciusGianluca PrestianniVinícius Junior

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