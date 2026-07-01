Sufre Ecuador y Beccacece: Piero Hincapié, el segundo expulsado del Mundial por la Ley Prestianni
El defensor de Arsenal vio la roja por taparse la boca al discutir con Santiago Giménez, en los descuentos del partido entre México y Ecuador.
Corrían los descuentos del partido entre México y Ecuador, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en el Estadio Azteca. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ya perdía la paciencia: caían por 2-0 y sus jugadores comenzaban a discutir con los rivales, lo que los llevaba a perder más tiempo.
En ese contexto, ocurrió lo impensado. Piero Hincapié, frustrado por lo que sucedía, empezó a intercambiar palabras con el atacante mexicano Santiago Giménez. En un momento, el defensor de Arsenal, tal vez sin acordarse del nuevo reglamento, se acercó a su rival y lo confrontó con la boca tapada.
Giménez aprovechó la oferta y de inmediato levantó sus manos y fue donde el árbitro principal Slavko Vinčić, quien fue llamado por el VAR. Vio la acción apenas unos segundos y supo lo que tenía que hacer: buscó a Hincapié y le mostró la roja por la denominada “Ley Prestianni”, la que les impide a los futbolistas taparse la boca para evitar insultos racistas o de otra índole.
Otro sudamericano
Cabe destacar que el zurdo es el segundo jugador expulsado de un partido del Mundial 2026 por esta normativa. El primero fue el paraguayo Miguel Almirón, que vio la roja por discutir con un rival y taparse la boca en el encuentro contra Turquía, por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. No obstante, la albirroja igual se impuso en ese duelo, a pesar de quedarse con uno menos durante más de un tiempo.
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