Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, expresó su preocupación ante los anuncios de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, respecto a cambios en las políticas de vacunación infantil.

En concreto, la autoridad sanitaria reaccionó a una orden ejecutiva firmada por el líder republicano el pasado lunes, que limita las recomendaciones en las inoculaciones para los niños. Así, la iniciativa resultaría con una menor indicación de vacunas a nivel general.

Dentro de las consideraciones en la determinación de Trump, está la propuesta de inocular a los menores de edad contra 11 enfermedades, lo que equivale a siete menos que las que recomiendan los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Además, la orden considera la sustitución con tres inyecciones separadas en lugar de la vacuna combinada MMR, para el sarampión, las paperas y la rubéola.

En una declaración del 12 de agosto, levantada nuevamente por la página de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el director de la OMS advirtió que “la política de vacunación debe estar orientada mediante una revisión rigurosa, independiente y transparente, de la mejor ciencia disponible y no por influencia política”.

Esta semana, Estados Unidos anunció un cambio significativo en su política de vacunación infantil.



"Retrasar las vacunas o separar dosis innecesariamente no hace que la vacunación sea más segura y puede dejar a los niños desprotegidos", advierte el director de la OMS @DrTedros pic.twitter.com/KbNP3msv0y — Noticias ONU (@NoticiasONU) August 15, 2026

La autoridad sanitaria agregó también que su organización le preocupa que “los cambios a la política de inmunización en los Estados Unidos no estén en consonancia con los mejores conocimientos científicos ”.

En esta línea, recalcó que los datos respecto a las vacunaciones se revisan continuamente, en la medida que surgen nuevos datos. “La evidencia actual es inequívoca: las vacunas, incluida la vacuna MMR, son seguras y no causan autismo. Retrasar las vacunas o separar dosis innecesariamente no hace que la vacunación sea más segura y pueden dejar a los niños desprotegidos”