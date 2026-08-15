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    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos

    El nuevo balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta además 353 personas rescatadas con vida y más de 115 mil afectados en 448 municipios. A seis días del terremoto, continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

    Por 
    Felipe Rivera
    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos Santiago Álvarez/colprensa/dpa

    La cifra de fallecidos por el terremoto que golpeó el lunes a Colombia aumentó este sábado a 294 personas, mientras otras 320 permanecen desaparecidas y 3.935 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    El reporte de las 6:30 horas de este sábado 15 de agosto, elevó en seis el número de víctimas fatales respecto del balance entregado el viernes.

    Mientras continúan los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 353 personas desde que ocurrió el terremoto.

    El sismo, de magnitud 7,4, se registró el lunes 10 de agosto y golpeó principalmente el occidente del país. Sus efectos alcanzan hasta ahora a 448 municipios de 15 de los 32 departamentos colombianos.

    Según la UNGRD, hay 54.008 familias damnificadas, equivalentes a 115.461 personas afectadas directamente por la emergencia.

    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos

    El balance de daños también continúa aumentando a medida que avanzan las inspecciones.

    Las autoridades contabilizan 14.493 viviendas completamente destruidas y otras 81.506 con distintos niveles de daño. Además, 66 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, capitales de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

    La afectación se extiende también a infraestructura pública y servicios básicos. El reporte registra daños en 241 centros de salud, 2.612 establecimientos educacionales y 3.621 centros comunitarios.

    También permanecen afectadas 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos [e]STR

    Los trabajos de respuesta se han concentrado especialmente en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, donde las autoridades han desplegado imágenes satelitales, drones y sobrevuelos para dimensionar los daños y apoyar las labores de emergencia.

    El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta la noche del viernes se habían registrado 256 réplicas posteriores al terremoto. De ellas, 17 superaron la magnitud 3 y dos fueron mayores a magnitud 4.

    Muere mujer que había sido rescatada tras 36 horas

    Durante esta jornada también se confirmó la muerte de Daniela Largo, de 32 años, quien había sido rescatada con vida luego de permanecer cerca de 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en Pereira.

    La mujer fue localizada durante la noche del martes 11 de agosto. Los equipos de emergencia necesitaron cerca de 10 horas de trabajo para llegar hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por debajo de la estructura.

    Tras ser rescatada, Largo permaneció internada durante varios días en una unidad de cuidados intensivos, donde finalmente falleció.

    Su rescate había sido uno de los episodios que marcaron los operativos desarrollados en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto.

    A seis días del sismo, los trabajos continúan en los sectores más afectados, mientras maquinaria pesada y equipos de rescate siguen removiendo estructuras colapsadas en busca de las 320 personas que permanecen desaparecidas.

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