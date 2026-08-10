Terremoto 7,4 sacude Colombia: reportan heridos y graves daños en edificaciones

Un sismo de magnitud 7,4 se registró a las 8.34 horas de este lunes en Colombia.

En su boletín actualizado sobre el evento sísmico, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro a 96 kilómetros de profundidad, en San José del Palmar, departamento del Chocó.

La gobernadora Nubia Córdoba dio cuenta de la situación en sus redes sociales.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, señaló.

El Tiempo, uno de los medios más reputados de Colombia, tildó el episodio como “terremoto” e informó que se sintió en todo el país.

COLOMBIA 🇨🇴 Daños de consideración en #Pereira. Existen reportes de atrapados en los escombros de edificios colapsado tras no soportar el terremoto Mw 7.4. https://t.co/MHgCIMFHra — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 10, 2026

El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decidió asumir el liderazgo de las labores de coordinación frente a la emergencia.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó en un mensaje a la ciudadanía en X.