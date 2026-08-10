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    Presidente Kast proyecta una mejora en la creación de empleos para la última parte del año

    "Creemos que en el último trimestre la cosa va a empezar a mejorar”, dijo el Presidente José Antonio Kast respecto al objetivo de reducir el desempleo en Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast planteó que el último dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que fue positivo y logró impedir la recesión técnica, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el viernes pasado, dan cuenta de un mejor pie de la economía.

    “No es un resultado definitivo (...), pero nos da mucho optimismo terminar el último trimestre del año con buenos resultados”, dijo el Presidente Kast en entrevista con T13 Radio

    El mandatario también respaldó su optimismo a la espera de que la megarreforma termine su paso por el Tribunal Constitucional, tras las objeciones de la oposición, junto con la votación de los tres vetos del Ejecutivo a la medida y sea promulgada.

    Otro punto que estableció para explicar su proyección fue la agenda del gobierno en materia de empleo: “Activamos lo que denominamos el modo empleo, que es lo más importante. Aquí lo más relevante es que la gente tenga trabajo”.

    “Si se activa la construcción, si se venden las viviendas que están ahí en el stock, si con las nuevas normas que se aprobaron para agilizar trámites ambientales y cosas así, creemos que en el último trimestre la cosa va a empezar a mejorar”, proyectó respecto a la creación de empleo.

    Sin embargo, el mandatario comentó que el objetivo de que el desempleo llegue a 6,5% es para el final de la actual administración.

    Según el último dato de empleo, la tasa de desempleo para el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4% y encadenó cuatro meses de destrucción de trabajo formal.

    En esa línea, al ser consultados por “algún tipo de medida urgente” para mejorar las cifras de desempleo y las expectativas económicas de las personas, el Presidente Kast comentó que “la estamos tomando”, pero descartó utilizar herramientas de gasto del Estado como los subsidios.

    “Nos endeudamos tanto que ya no somos capaces de pagar todo lo que debemos. Por lo tanto tenemos que sincerarlo”, dijo.

    Más sobre:EmpleoJosé Antonio Kast

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