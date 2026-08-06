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    TC admite a trámite y declara admisibles los tres requerimientos que presentó la oposición contra la megarreforma

    Las presentaciones de senadores y diputados opositores superaron la revisión de forma y el Pleno del Tribunal Constitucional fijó un itinerario para pronunciarse sobre su fondo. El organismo resolverá tras los alegatos de las partes en una audiencia programada para el jueves 13 de agosto.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisibles tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    De esta forma, las presentaciones sortearon los dos pasos de forma previos al análisis de fondo de las causas. Primero se discute la admisión a trámite y luego la admisibilidad y es excepcional que el Pleno del TC resuelva sobre estos dos pasos a la vez, lo que ocurrió en esta ocasión.

    El Pleno del TC sesionó este jueves y discutió la admisión a trámite y admisibilidad de los requerimientos como primer punto de su tabla.

    Tras zanjar aquello, el organismo informó que “se confirió traslado por cinco días corridos a S.E. el Presidente de la República, al H. Senado y a la H. Cámara de Diputadas y Diputados para que, si así lo estiman, se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirentes”.

    “Con ello, posteriormente, el Pleno del Tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes en audiencia del jueves 13 de agosto del presente año”, precisan.

    Además, se acordó convocar a audiencia pública el miércoles 12 de agosto, desde las 9.00 horas.

    Respecto a dos de esos requerimientos, el organismo había otorgado a la oposición un plazo de tres días para subsanar aspectos formales que no habían sido correctamente ejecutados.

    Por ahora, son tres los requerimientos que la oposición presentó ante el TC contra la iniciativa para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

    Existe la opción de que, a solicitud de sus alcaldes, las fuerzas opositoras concreten un cuarto requerimiento.

    Esto, porque en el debate del proyecto en el Senado, la oposición acusó que la fórmula que establece un mecanismo de compensación a los municipios por los dineros que dejarán de recibir por la exención de contribuciones, crea una distribución desigual, por lo que hicieron reserva de constitucionalidad.

    Respecto a los requerimientos que el TC accedió a discutir sobre su fondo, uno de ellos apunta a que se declaren inconstitucionales los preceptos referidos a la invariabilidad de disposiciones tributarias por 10, 15 o 20 años.

    Otro, en tanto, busca impugnar aquellos artículos que instauran un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

    Mientras que el tercero apunta a que sea revisado el estatuto de invariabilidad tributaria.

    Más sobre:Tribunal ConstitucionalMegarreformaOposiciónTC

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