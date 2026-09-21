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    A 50 años del atentado: gobierno de Trump evalúa deportar a hombre que habría activado bomba que mató a Orlando Letelier

    Virgilio Paz Romero permanece recluido desde enero en un centro de detención de migrantes de Miami. Hasta el 11 de septiembre de 2001, el crimen fue el mayor acto terrorista extranjero ocurrido en suelo estadounidense.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Virgilio Paz Romero, el hombre que habría activado la bomba que hizo estallar el automóvil del diplomático chileno Orlando Letelier en Estados Unidos, hace medio siglo, figura entre las deportaciones que está evaluando el gobierno de Donald Trump, según informó The Washington Post.

    El sujeto de origen cubano permanece desde enero recluido en el centro de detención para migrantes de Krome, en el sur de Florida.

    De acuerdo a lo publicado por el citado medio estadounidense, el 28 de agosto, un juez federal de Florida denegó su petición de liberación después de que la administración anunciara que preveía deportarlo.

    Círculos anticastristas han alegado por su liberación.

    Virgilio Paz Romero. Foto: captura de video de YouTube

    El 21 de septiembre de 1976, el Chevrolet Chevelle Malibu Classic en el que viajaba el excanciller de la Unidad Popular y exembajador de Chile en Estados Unidos Orlando Letelier, junto a su asistente Ronni Karpen Moffitt, y el esposo de ella, Michael Moffitt, estalló en pleno centro de Washington por un artefacto explosivo detonado por un mecanismo remoto desde un automóvil que los seguía de cerca.

    Los Moffitt iban en el Chevelle porque tenían problemas con su automóvil.

    Solo Michael Moffitt, que estaba en el asiento trasero y salió disparado del vehículo, sobrevivió a la explosión registrada en Sheridan Circle, a unas 15 cuadras de la Casa Blanca.

    Hasta el 11 de septiembre de 2001, el crimen fue el mayor acto terrorista extranjero ocurrido en suelo estadounidense.

    También pasó por un centro de detención de inmigrantes Armando Fernández Larios, otrora agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Augusto Pinochet.

    Fernández Larios, requerido en Chile por la indagatoria del atentado al excanciller, fue dejado en libertad.

    El atentado

    De acuerdo a la investigación por el homicidio de Ronni Moffitt, que desarrolla la jueza Paola Plaza González, ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, el capitán Armando Fernández Larios, recibió instrucciones para ir a Paraguay y conseguir pasaportes que le permitieran a él y un grupo operativo de la DINA viajar a Estados Unidos.

    Esas mismas instrucciones recibió Michael Townley, que se sumó al grupo y a los contactos del grupo anticastrista denominado Movimiento Nacionalista Cubano, en el que militaba Virgilio Paz Romero, a los que se había encomendado a efectuar seguimientos a Orlando Letelier, que por entonces trabajaba el Instituto de Estudios de Política en Washington, en el Distrito de Columbia.

    El 18 de septiembre de 1976, todo el equipo se traslada hasta el domicilio de Letelier para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de rutina, revisión de traslados, y luego se da cuenta de las gestiones al teniente coronel Pedro Espinoza, encargado de controlar la operación.

    Con la información recibida, Espinoza imparte la orden de instalar una bomba debajo del automóvil del excanciller, según consta en documentación oficial remitida por la Embajada Estados Unidos en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores, que estuvo a la vista en la causa.

    El 21 de septiembre de 1976, a raíz del estallido provocado por el artefacto instalado en un travesaño lateral del chasis bajo la plancha del suelo del automóvil, Orlando Letelier fallece mientras conducía el vehículo y a consecuencia de la misma acción muere su asistente, de veinticinco años de edad y de nacionalidad estadounidense.

    Más sobre:Orlando LetelierEstados UnidosDonald TrumpCubaVirgilio Paz RomeroArmando Fernández LariosAugusto Pinochet

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