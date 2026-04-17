Fernández Larios permanece en libertad, a la espera de audiencia fijada para agosto, luego de ser detenido por el ICE en EE.UU.

Fue en enero de este año que el servicio que dirigía el comandante Gregory Bovino capturó al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Armando Fernández Larios (76) en el estado de Florida.

Su nombre figura en un listado de 42 chilenos que deberían ser expulsados de Estados Unidos (EE.UU.). El exuniformado tiene solicitudes de extradición por varias causas, como el crimen de Ronni Moffitt, caso Pisagua, Caravana de la Muerte, el homicidio de Carmelo Soria, entre otras.

Sin embargo, fuentes que están al tanto de su situación judicial en EE.UU. cuentan que, luego de su detención, Fernández Larios fue dejado en libertad. Lo anterior fue dado a conocer por la Cancillería al Poder Judicial en la causa Caravana de la Muerte-La Serena, indagatoria que encabeza la ministra en visita Paola Plaza.

Según pudo conocer este medio, el organismo explicó al tribunal -a solicitud de los querellantes- que el procedimiento al que se encuentra sometido Fernández Larios actualmente es de carácter exclusivamente migratorio y, por lo tanto, las partes son solo él y EE.UU. Eso explica que el Estado de Chile no pueda formar parte del proceso, ya que la naturaleza de la materia debatida en sede judicial norteamericana nada tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad por los cuales es requerido por el Poder Judicial chileno.

Dado que las audiencias de asuntos migratorios son públicas en EE.UU., salvo que un juez dictamine lo contrario, fue posible que funcionarios del consulado de Chile en Miami asistieran el pasado 19 de febrero al tribunal migratorio de esa ciudad donde se realizó la audiencia de Fernández Larios.

Sin embargo, tal como ha reportado la Cancillería, dicha audiencia fue suspendida hasta el 5 de agosto. La razón, cuentan las mismas fuentes, apunta a que Fernández Larios fue dejado en libertad hasta esa fecha ya que alegó una condición médica mental deteriorada debido a su avanzada edad.

La abogada Karinna Fernández, quien representa a víctimas en el caso Caravana de la muerte Calama, plantea que desde que tuvieron conocimiento del reporte del ICE empezaron a requerir información a Cancillería de los procesos judiciales: “El día de ayer se informó que efectivamente la audiencia se realizó, recientemente, pero se suspendió hasta agosto, y que se generó la libertad del que hemos catalogado como uno de los sujetos más violentos de los que permanece en libertad de la dictadura”.

“Para nosotros los antecedentes respecto a este sujeto, y de su condición de libertad o prisión, son particularmente relevantes para la información que él pueda entregar en las causas que permanecen vigentes en Chile y en aquellas que fueron cerradas por ausencia de información. De la respuesta de Cancillería sorprende la afirmación de que ellos no son parte de este proceso, como desentendiendo precisamente que existen múltiples, al menos seis procesos de extradición en los que se ha requerido a este sujeto por su responsabilidad y que ha sido procesado en ausencia”, concluyó Fernández.