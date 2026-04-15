Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de su país: cómo funcionará el nuevo sistema

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un nuevo paso en su apuesta por la tecnología: ceder parte importante de la gestión del sistema público de salud a una plataforma de inteligencia artificial .

La iniciativa fue presentada en cadena nacional y forma parte de un acuerdo con el servicio de nube Google Cloud, según informó el diario El País.

¿Cómo es el nuevo sistema?

El principal foco del sistema será una aplicación móvil llamada Dr. SV , que permitirá a los ciudadanos crear un expediente clínico único y recibir atención inicial mediante IA .

Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador cómo funcionará el nuevo sistema

A partir de los síntomas ingresados, la plataforma podrá orientar al paciente, asignar exámenes de laboratorio y programar consultas médicas, ya sean virtuales o presenciales.

Además, ofrecerá seguimiento continuo, especialmente para personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o colesterol alto.

Durante la presentación del sistema, Bukele participó en una reunión en Casa Presidencial junto a representantes de Google y expertos en medicina e IA.

Allí, el director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Guy Nae, explicó que el proyecto ya se encuentra en una segunda etapa, enfocada en el monitoreo de enfermedades crónicas .

El mandatario fue más allá y aseguró que, en el futuro, la tecnología podría incluso asistir en tratamientos complejos: “En algún momento estaremos tratando cáncer, haciendo cirugías”, afirmó.

El funcionamiento del sistema contempla que, tras ingresar sus datos, el usuario sea derivado a una llamada con un médico, quien realizará el diagnóstico . Luego, la IA recomendará exámenes y hará seguimiento del tratamiento.

“Me emociona mucho, porque estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, dijo Bukele, quien planteó que busca posicionar a su país como referente global en esta área.

Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador cómo funcionará el nuevo sistema. Foto: REUTERS/Jose Cabezas Jose Cabezas

Las dudas del sistema

Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de críticas. El proyecto surge tras el despido de unos 7.700 trabajadores del sistema de salud en 2024, entre médicos, enfermeros y personal de atención básica.

A esto se suman cuestionamientos por la falta de información sobre los profesionales que atenderán a través de la aplicación y sobre el funcionamiento del Comité de Ética que supervisa el ensayo clínico en curso.

Expertos también han advertido sobre los riesgos asociados al manejo de datos sensibles.

La aplicación, controlada por Google, tendrá acceso a información médica de los usuarios, lo que ha abierto el debate sobre privacidad y posibles usos indebidos de esos datos.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de Bukele por convertir a El Salvador en un laboratorio tecnológico.

El mandatario ya había impulsado la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, un experimento que no logró masificarse y que fracasó.

Ahora, con un acuerdo de siete años y una inversión de al menos 500 millones de dólares, apuesta por la inteligencia artificial como motor de transformación del sistema de salud y, potencialmente, del país.