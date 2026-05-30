Investigan posible caso de contagio de virus ébola en Brasil

Las autoridades brasileñas informaron que están investigando el caso de un hombre, proveniente de la República Democrática del Congo, que presentó fiebre después de volver de este lugar.

Cabe recordar que el país africano está siendo afectado por el brote de una nueva variante del virus ébola y que se ha expandido a otros países cercanos como Uganda.

Respecto al caso sospechoso en Brasil, corresponde a un paciente de 37 años que se encuentra hospitalizado en el Instituto de Infectología Emílio Ribas en la ciudad de São Paulo.

Según consigna el medio brasileño Globo, a su llegada al instituto, el hombre se encontraba en estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido deterioro clínico, por lo que fue necesario intubarlo.

Por ahora se están haciendo los análisis de laboratorio para confirmar si se trata efecrivamente de un caso de ébola; resultados que podrían tardar varios días, si es que no se confirma el diagnóstico de otra enfermedad antes.

La coordinadora de Salud de la Oficina de Coordinación para el Control de Enfermedades del Departamento de Salud de São Paulo, Regiane de Paula, dijo que “las medidas adoptadas se basaron en la identificación de criterios clínicos y epidemiológicos. El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, análisis de laboratorio y seguimiento según los protocolos vigentes”.