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    Director de la OMS llega hasta epicentro del brote de ébola en RDC tras confirmarse 18 fallecidos por esta epidemia

    Se confirmó que hay 134 pacientes contagiados por la variante bundibugyo y 223 muertes bajo sospecha.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Xinhua str

    El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom llegó este sábado hasta la localidad de Bunia, en la República Democrática del Congo, lugar señalado como el epicentro del brote de ébola por la variante Bundibugyo.

    En esta instancia, como consignó la agencia Reuters, el director de la OMS puso énfasis en el rol de las comunidades para frenar los contagios.

    “Sí, la comunidad internacional está involucrada, bajo el liderazgo del gobierno de la RDC. Al mismo tiempo, la participación de la comunidad es importante. Por eso estamos aquí, para dialogar con la comunidad, ver cómo se está desarrollando la respuesta y, si surgen dificultades, brindar ayuda”, dijo.

    Adhanom llegó al país el pasado jueves, en que se ha reunido con diversas autoridades para coordinar estrategias en torno a la contención de esta epidemia.

    Hace un par de horas, la OMS confirmó 18 muertes producto de esta enfermedad y 134 casos confirmados desde el 27 de mayo.

    Asimismo, hay 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas de esta nueva cepa.

    Desde Médicos Sin Fronteras, quienes también están desplegados ayudando a frenar los contagios y atender a pacientes, el director adjunto de operaciones, Alan González señaló que tras dos semanas de conocerse el brote “la situación es profundamente alarmante y una fuente legítima de ansiedad tanto para las comunidades como para los trabajadores de la salud de primera línea”.

    Además, dijo que nunca antes un brote de Ébola había registrado tantos casos tan poco tiempo después de su declaración.

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