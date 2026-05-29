Unicef anuncia la llegada de más de 100 toneladas de ayuda a RDC con apoyo de la UE para hacer frente al ébola

Personal transporta suministros para la prevención y el control de epidemias en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo. Foto: Europa Press/Contacto/Xin Huashefashiyu.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció este jueves la llegada a República Democrática del Congo (RDC) de toneladas de ayuda en el marco de la respuesta frente al brote de ébola que estalló en el noreste del país, dejando hasta el momento una cifra a nivel estatal superior al millar de casos sospechosos y más de 230 muertes.

En un comunicado, Unicef afirmó que “más de 100 toneladas de suministros humanitarios vitales y de primera necesidad llegaron hoy a República Democrática del Congo, en el marco de la respuesta de emergencia ante el brote de ébola en la región, con el apoyo de la Unión Europea” , detallando que el cargamento incluye equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios de primera línea, medicamentos, material de higiene y suministros médicos.

The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is worsening an already fragile humanitarian situation amid conflict, hunger & displacement.



The UN is expanding its response, delivering food, clean water, protective supplies & other vital support for those is need. pic.twitter.com/mFqGChoOPd — United Nations (@UN) May 29, 2026

“Estos suministros de emergencia son fundamentales para proteger al personal de primera línea y apoyar a las comunidades afectadas, incluidos los niños y niñas”, expresó John Agbor, representante del Fondo en Bunia, que es la capital administrativa de la provincia congoleña de Ituri, la más afectada por la enfermedad.

Agbor además advirtió que las autoridades y organizaciones involucradas en la respuesta al brote se encuentran “en una carrera contrarreloj”. “La situación sigue siendo sumamente preocupante y cambiante” , subrayó.

Ante la coyuntura, el director regional de Unicef para África occidental y central, Gilles Fagninou, hizo hincapié en uno de los pilares, de acuerdo al organismo, de la respuesta a la emergencia sanitaria, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria.

“Brotes anteriores han demostrado que fomentar la confianza y la participación de la comunidad es crucial en la respuesta”, manifestó, indicando que ello “implica trabajar estrechamente con las comunidades locales, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, las asociaciones de mujeres, los grupos juveniles y el personal sanitario de primera línea para fortalecer la concienciación, la detección temprana y las prácticas seguras”.

In the fight against #Ebola, every hour counts.



UNICEF’s first international shipment of emergency Ebola response supplies arrives in Ituri, northeastern Democratic Republic of the Congo @unicefdrc https://t.co/BJr8XDNdBS — Gilles Fagninou (@GillesFagninou) May 28, 2026

El último balance en torno al brote de ébola difundido por el Gobierno de RDC, con datos acumulados hasta el 26 de mayo, dio a conocer 121 casos confirmados, incluidas 17 muertes, y 1077 casos sospechosos, con 238 decesos asociados.