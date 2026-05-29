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    Política

    Diputada Javiera Rodríguez (REP.) denuncia ante la PDI amenazas de muerte por charla en la U. de Chile

    La diputada republicana acusó amedrentamientos en redes sociales luego de que confirmara su participación en un foro sobre liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la cada de estudios.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La diputada Javiera Rodríguez (REP.) acudió a las dependencias de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), para interponer una denuncia formal tras recibir explícitas amenazas de muerte en sus redes sociales. La amedrentación se originó luego de que la legisladora confirmara su participación en un foro sobre liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

    “Me encuentro, lamentablemente, en la Policía de Investigaciones para hacer una denuncia por amenazas de muerte. Este viernes haré una charla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, sobre el liderazgo estudiantil universitario. Y entre todos los comentarios recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad”, señaló la parlamentaria republicana.

    A pesar de la gravedad de las amenazas, la diputada señaló que “la verdad es que todas estas cosas a mí no me dan miedo ni me amedrentan, al contrario, me hacen seguir luchando por las ideas que creo y pienso. Así que voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso”.

    “Así que muchas gracias por el apoyo y también a todos quienes también defienden las ideas de la libertad y están haciendo un trabajo increíble en las universidades y colegios, dando la cara a una izquierda que busca amedrentar y amenazar a quien piensa distinto. Vamos con todo y vamos a seguir haciendo patria en todos los espacios que Chile requiera”, concluyó la parlamentaria.

    Con esta acción se espera que la PDI inicie las primeras diligencias para rastrear el origen de las cuentas digitales desde donde se emitieron los mensajes y dar con los responsables de estas cobardes amenazas.

    Más sobre:Javiera RodríguezAmenazas de muerte

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