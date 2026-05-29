SLEP Santiago Centro instruye investigación y acciones judiciales por hechos de violencia en el Instituto Nacional

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro abordó esta jornada mediante un comunicado los graves hechos de violencia que ocurrieron al interior del Instituto Nacional la jornada de ayer, en donde, según denuncian, personas encapuchadas elaboraron artefactos incendiarios al interior del establecimiento en presencia de estudiantes.

Al respecto, desde el servicio local rechazaron “de manera absoluta” cualquier acción que “promueva, incentive o normalice la violencia al interior de las comunidades educativas”.

“Especialmente aquellas conductas que puedan poner en riesgo la integridad física y psicológica de sus integrantes. La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia”, sostienen.

En esta línea, indicaron, los antecedentes conocidos “son de la máxima gravedad y resultan completamente incompatibles con el sentido formativo de la escuela pública y con los principios de convivencia democrática que deben resguardar nuestros establecimientos educacionales".

“Frente a estos hechos, como Servicio hemos instruido una investigación para esclarecer responsabilidades y determinar eventuales faltas asociadas a los hechos denunciados", afirman.

Junto con esto, indican desde el servicio local, se presentarán las querellas y acciones judiciales que correspondan, “colaborando activamente con el Ministerio Público para el total esclarecimiento de los hechos”.

“Estos son hechos delictuales que sobrepasan los reglamentos y atribuciones de un sostenedor educativo. Por eso es fundamental el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública para abordar estas situaciones", concluyeron.