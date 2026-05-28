Tránsito es restablecido en la Alameda tras desórdenes por overoles blancos fuera del Instituto Nacional

Cerca de las 9.00 de la mañana de este jueves, el tránsito en la Alameda, en pleno centro de Santiago, debió ser suspendido a la altura de avenida Manuel Rodríguez, debido a incidentes en calle Arturo Prat frente al Instituto Nacional (IN).

En concreto, un grupo de individuos encapuchados y vestidos con overoles blancos comenzaron a lanzar objetos incendiarios en las afueras del recinto educacional.

Hasta el lugar llegó equipo de prensa de radio Biobío, quienes denunciaron que los sujetos lanzaron una bomba molotov a un periodista del medio.

En redes sociales circula un registro del hecho, donde un overol blanco corre desde las inmediaciones del IN con una bomba molotov en la mano y la lanza hacia el reportero desde la avenida del frente.

Hasta el lugar llegó equipo de Carabineros para dispersar a los sujetos. En tanto, la calle debió ser cerrada y el tránsito fue suspendido por cerca de una hora.

En torno a las 10.30 horas ya se había normalizado el tránsito en el sector.