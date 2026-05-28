El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

Un tribunal de Estados Unidos condenó este miércoles al exasistente personal del actor Matthew Perry (Friends) a tres años y cinco meses de cárcel, por administrarle las inyecciones de ketamina que le provocaron la muerte por sobredosis en octubre de 2023.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictaminó que Kenneth Iwamasa, de 59 años, deberá presentarse ante las autoridades judiciales de California antes del mediodía del próximo 17 de julio y pagar una multa de US$10.000 al Gobierno estadounidense.

Iwamasa fue procesado por haber administrado al actor de 54 años más de 25 inyecciones del anestésico quirúrgico en los días previos a su muerte y al menos tres el día de su fallecimiento, cargos de los que se declaró culpable en agosto de 2024, según consignó la cadena NBC News.

Ante la condena, Garnett señaló que “no hay pruebas contundentes de que (Iwamasa) actuara con intención maliciosa, aunque algunos discreparían”.

Sin embargo, la magistrada consideró que su estrecha relación con Perry, ya que eran amigos desde 1992 y él era su asistente personal desde 2022, le dio a Iwamasa muchas oportunidades para intervenir ante la adicción del artista.

“Su conducta fue imprudente”, dijo la jueza, agregando que “no solo el día de su muerte, sino también en los días previos” .

Esto luego de que los abogados de Iwamasa señalaran en un escrito presentado ante el tribunal que él era un empleado que cumplía las órdenes de su empleador y que tenía una “vulnerabilidad particular” en su relación con Perry.

“En resumen, no podía ‘simplemente decir que no’. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas” , argumentaron.

El exasistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa. Imagen redes sociales.

Se trata de la quinta persona sentenciada en el caso por la trágica muerte de Perry, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie Friends.

En abril, la narcotraficante Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, fue condenada a 15 años de cárcel y su ayudante, Erik Fleming, fue sentenciado a dos a mediados de mayo.

Mientras los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez deberán pasar en prisión 30 meses y tres años, respectivamente, por también suministrarle anestésico.