Copa Sudamericana: River Plate golea a Blooming de Bolivia y avanza directamente a los octavos de final del torneo

River Plate tuvo un pequeño consuelo después del gran fracaso de la temporada. El cuadro de Núñez avanzó directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear por 3-0 a Blooming de Bolivia, resultado que le permitió sumar 14 puntos en el Grupo H de la competición.

Y es que la derrota del domingo pasado 3-2 ante Belgrano de Córdoba, en la final del Torneo de Apertura y con remontada incluida, dejó una herida enorme en el ánimo del cuadro millonario. Tanto entre los jugadores como con respecto a los hinchas, quienes recibieron al plantel como algunas sonoras rechiflas en la fría noche de Buenos Aires.

Porque tras la caída, el equipo del técnico Eduardo Coudet debía levantarse de manera inmediata. En ese escenario, el duelo ante el feble equipo de Santa Cruz de la Sierra era la oportunidad precisa para retomar el paso.

Aunque no fue fácil, el penal errado por Maximiliano Salas en la primera fracción volvió a encender el ánimo de los fanáticos. Los millonarios solo debían ganar para asegurar el liderato, pero el disparo al vertical del exjugador de Palestino volvió a advertir los fantasmas que rodean al equipo desde hace un par de temporadas.

Destape

Sin embargo, los pupilos del Chacho -quien puso a muchos juveniles y no contó con el lesionado chileno Paulo Díaz- sacó a relucir su linaje en la segunda parte para meterse de lleno en la ronda de los 16 mejores equipos del torneo, sin pasar por la ronda de playoffs.

El mismo Salas tuvo su revancha y abrió la cuenta a los 56 minutos, tras lograr una precisa definición de pierna derecha al palo del arquero Gustavo Almada, quien poco pudo hacer ante la justeza del remate.

River no tardó de aumentar las cifras. A los 71 minutos, el penal ejecutado por Fausto Vera dio mayor tranquilidad a los millonarios. Cuando el duelo se iba, a los 83 minutos, el precioso remate de Lucas Silva permitió la goleada del equipo de Núñez.

Los argentinos sumaron 14 puntos para meterse de lleno en la próxima fase. En paralelo, los brasileños de Bragantino supieron vencer como locales por 2-0 a Carabobo de Venezuela. Así, se quedaron con el segundo puesto, plaza que les da derecho a enfrentarse a un tercero de la Libertadores para avanzar a octavos de final.