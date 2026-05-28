Un nuevo ataque de EE.UU. contra una supuesta narcolancha deja al menos dos muertos en el Pacífico oriental

El Ejército de Estados Unidos mató este miércoles a dos hombres en un nuevo bombardeo, el segundo realizado de manera consecutiva esta semana, contra una embarcación presuntamente operada por “organizaciones terroristas designadas” en el Pacífico oriental.

Este nuevo “ataque cinético letal” fue confirmado por el Comando Sur (Southcom) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que justificó su actuación afirmando que informaciones de Inteligencia “confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“El 27 de mayo, bajo las órdenes del comandante del Southcom, el general Francis Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas” , indicó el órgano castrense en un mensaje publicado en redes sociales, en el cual agregó que ninguno de sus uniformados resultó herido.

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

La muerte de estos dos hombres, a los cuales el Comando Sur se referirió como “narcoterroristas”, eleva al menos a 195 el número de víctimas mortales de la referida operación Lanza del Sur.

La campaña militar emprendida por Estados Unidos a ambas orillas de las Américas que ha sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.

Además, entre los cuestionamientos al operativo militar se cuentan el escalamiento de tensiones políticas y geográficas con países de la región, y las dudas en torno a la verdadera efectividad de su cometido.