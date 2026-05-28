Carro de Bomberos desbarranca en Panguipulli mientras acudía a emergencia estructural: 5 voluntarios lesionados
Por razones que se investigan, el vehículo volcó en el sector Liquiñe de esta comuna de la Región de Los Ríos. Según los primeros antecedentes, la llamada a la que respondían correspondería a una falsa alarma.
Cinco voluntarios de Bomberos de Panguipulli resultaron lesionados la noche del miércoles, luego de que el carro bomba en el que concurrían a una emergencia desbarrancara, por razones que se investigan, en el camino a Cachín, en el sector Liquiñe de esta comuna de la Región de Los Ríos.
Así lo informaron inicialmente desde la Sexta Compañía Liquiñe, desde donde señalaron que varios voluntarios habían resultado con lesiones “de diversa consideración” producto del accidente y trasladados a diversos recintos asistenciales.
Posteriormente, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, Jorge Sepúlveda, confirmó que “el día de hoy, la unidad BF-6 de la Sexta Compañía de Panguipulli, sufrió un desbarrancamiento en su unidad en camino a un incendio estructural, a lo que resultaron cinco bomberos lesionados”.
La autoridad agregó que, sin embargo, ninguno de ellos se encuentra con riesgo vital. Tres están siendo evaluados en el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Panguipulli y los otros dos en el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Liquiñe, de acuerdo con el comandante Sepúlveda.
Según comunicaron desde la Sexta Compañía Liquiñe, a la llegada de Carabineros al lugar donde se denunció el siniestro estructural, no encontraron rastros de fuego, por lo que se presume que la llamada correspondería a una falsa alarma.
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