Irán traza como “líneas rojas” su derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió este miércoles de que su país no cederá ante condiciones esenciales como el derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz, entre otras.

“Irán no se dejará intimidar por la retórica de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y no renunciará a sus líneas rojas: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones ”, indicó Azizi en un mensaje en redes sociales.

A juicio del presidente de la referida comisión iraní, “es evidente” que el inquilino de la Casa Blanca, “en su búsqueda” de una “salida a este punto muerto estratégico”, apostó por “alternar entre lanzar amenazas y hacer llamados para alcanzar un acuerdo”.

Iran will not be pushed back by Trump’s rhetoric from its red lines: the right to enrich uranium, possession of enriched uranium, authority over the Strait of Hormuz, and the removal of sanctions.



It is obvious Trump, seeking a way out of this strategic deadlock, alternates… — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 27, 2026

Este mismo miércoles, Estados Unidos calificó de “total invención” el marco para el acuerdo que, según medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estratégico paso de Ormuz y que daría a Irán el control del mismo.

Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que se han logrado “algunos avances” en el contexto de las negociaciones con la República Islámica para acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

“Irán nunca va a tener un arma nuclear. Y si los acontecimientos recientes han servido para algo, es para recordarnos una vez más que son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que jamás podrán tener un arma nuclear” , subrayó Rubio en ese momento, en una reunión de gabinete.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, reivindicó la “importancia capital” que, en estos momentos, tiene la “solidaridad” y la “cooperación entre los Estados de la región” de Medio Oriente.

“Los líderes musulmanes amantes de la paz se han unido para facilitar la paz. Esto está ocurriendo en un momento muy delicado. La historia lo recordará todo”, subrayó Araqchi en un mensaje en X.

يكتسب التضامن والتعاون بين دول المنطقة اليوم أهمية قصوى.



يقف القادة المسلمون دعاة السلام صفاً واحداً لتمهيد الطريق نحو السلام والوئام. وسيظل هذا الحدث في هذه اللحظة بالغة الحساسة محفوراً في ذاكرة التاريخ.



كل عام والأمة الإسلامية بخير.



عيدكم مبارك. https://t.co/9mSuu4oduI — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 27, 2026

EE.UU. sanciona a órgano iraní que gestiona tráfico en Ormuz

Durante este miércoles, Estados Unidos además incluyó en su lista de sanciones al organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, comunicó la decisión sobre la designación, “en materia de lucha contra el terrorismo”, en una breve nota en la que agrega la entidad a su lista de sancionados.

🚨 The @USTreasury officially sanctions the new Persian Gulf Strait Authority, the entity created by Iran to assume more control over the Strait of Hormuz and charge tolls.@PGSA_IRAN #IranWar‌ #StraitOfHormuz pic.twitter.com/EHRdwhERGH — MTS Insights (@MTSInsights) May 28, 2026

“Ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica”, reza el único párrafo del texto, publicado a menos de un mes de que las autoridades iraníes anunciaran la creación de la entidad que la pasada semana publicó un mapa apoderándose de la “jurisdicción” del estrecho de Ormuz.

Este estratégico paso marítimo constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional y uno de los mayores focos de conflicto entre Teherán y Washington, aun tras el alto al fuego que puso en pausa las hostilidades iniciadas por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.