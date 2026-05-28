SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán traza como “líneas rojas” su derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz

    El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, aseguró que su país no se dejará intimidar por la retórica de Donald Trump y que este apostó por alternar amenazas y el llamado a un acuerdo para salir de un "punto muerto estratégico".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press - Fabian Sommer/dpa - Archivo

    El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió este miércoles de que su país no cederá ante condiciones esenciales como el derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz, entre otras.

    “Irán no se dejará intimidar por la retórica de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y no renunciará a sus líneas rojas: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones”, indicó Azizi en un mensaje en redes sociales.

    A juicio del presidente de la referida comisión iraní, “es evidente” que el inquilino de la Casa Blanca, “en su búsqueda” de una “salida a este punto muerto estratégico”, apostó por “alternar entre lanzar amenazas y hacer llamados para alcanzar un acuerdo”.

    Este mismo miércoles, Estados Unidos calificó de “total invención” el marco para el acuerdo que, según medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estratégico paso de Ormuz y que daría a Irán el control del mismo.

    Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que se han logrado “algunos avances” en el contexto de las negociaciones con la República Islámica para acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

    “Irán nunca va a tener un arma nuclear. Y si los acontecimientos recientes han servido para algo, es para recordarnos una vez más que son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que jamás podrán tener un arma nuclear”, subrayó Rubio en ese momento, en una reunión de gabinete.

    Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, reivindicó la “importancia capital” que, en estos momentos, tiene la “solidaridad” y la “cooperación entre los Estados de la región” de Medio Oriente.

    “Los líderes musulmanes amantes de la paz se han unido para facilitar la paz. Esto está ocurriendo en un momento muy delicado. La historia lo recordará todo”, subrayó Araqchi en un mensaje en X.

    EE.UU. sanciona a órgano iraní que gestiona tráfico en Ormuz

    Durante este miércoles, Estados Unidos además incluyó en su lista de sanciones al organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés).

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, comunicó la decisión sobre la designación, “en materia de lucha contra el terrorismo”, en una breve nota en la que agrega la entidad a su lista de sancionados.

    “Ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica”, reza el único párrafo del texto, publicado a menos de un mes de que las autoridades iraníes anunciaran la creación de la entidad que la pasada semana publicó un mapa apoderándose de la “jurisdicción” del estrecho de Ormuz.

    Este estratégico paso marítimo constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional y uno de los mayores focos de conflicto entre Teherán y Washington, aun tras el alto al fuego que puso en pausa las hostilidades iniciadas por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

    Más sobre:IránEbrahim AziziEstrecho de OrmuzSancionesEstados UnidosDonald TrumpUranioMarco RubioAbbas AraqchiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

    “Es la bancada más importante de la oposición”: García Ruminot afirma que PS “será clave” en tramitación de megarreforma en el Senado

    Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EE.UU. en Bandar Abbas

    Carro de Bomberos desbarranca en Panguipulli mientras acudía a emergencia estructural: 5 voluntarios lesionados

    Jorge Correa Sutil insiste en que oposición debe acudir al TC por invariabilidad tributaria de la megarreforma

    Un nuevo ataque de EE.UU. contra una supuesta narcolancha deja al menos dos muertos en el Pacífico oriental

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. ataca una base iraní en Bandar Abbas tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

    EE.UU. ataca una base iraní en Bandar Abbas tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

    2.
    Jill Biden dice que pensó que su esposo Joe Biden estaba “sufriendo un derrame cerebral” durante el debate de 2024

    Jill Biden dice que pensó que su esposo Joe Biden estaba “sufriendo un derrame cerebral” durante el debate de 2024

    3.
    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    4.
    La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

    La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta
    Chile

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

    “Es la bancada más importante de la oposición”: García Ruminot afirma que PS “será clave” en tramitación de megarreforma en el Senado

    Carro de Bomberos desbarranca en Panguipulli mientras acudía a emergencia estructural: 5 voluntarios lesionados

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda
    Negocios

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    Óscar Landerretche: “La reintegración tributaria tiene mayor efecto sobre la inversión que la baja de la tasa a las empresas”

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Copa Sudamericana: River Plate golea a Blooming de Bolivia y avanza directamente a los octavos de final del torneo
    El Deportivo

    Copa Sudamericana: River Plate golea a Blooming de Bolivia y avanza directamente a los octavos de final del torneo

    Audax Italiano se desmorona en cinco minutos: cae con Olimpia y queda eliminado de la Copa Sudamericana

    Revisa la amarga derrota de Audax Italiano ante Olimpia en Paraguay que lo elimina de la Copa Sudamericana

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor
    Cultura y entretención

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    Irán traza como “líneas rojas” su derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán traza como “líneas rojas” su derecho a enriquecer uranio y el control del estrecho de Ormuz

    Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EE.UU. en Bandar Abbas

    Un nuevo ataque de EE.UU. contra una supuesta narcolancha deja al menos dos muertos en el Pacífico oriental

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile