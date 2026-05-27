Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

La banda británica Jungle alista una nueva visita a nuestro país el próximo 3 de abril de 2027, con un show programado en el Movistar Arena. Este regreso se enmarca en la gira donde el proyecto fundado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland presentarán en vivo Sunshine, álbum que se estrenará el 14 de agosto de este año.

Sunshine llegará tras el aclamado disco Volcano editado en 2023, el que les valió su primer BRIT Award, y fue altamente aclamado por la crítica, con una gira mundial con éxito arrollador, siendo calificados por el medio Variety como “Una fiesta perfecta y sin pretensiones”.

Con la salida de Sunshine, del cual ya han anticipado el single Carry On, comenzarán una gira a partir del mes de septiembre de 2026, la cual llegará el 3 de abril de 2027 al Movistar Arena. Además los estadounidenses Sports, serán la banda invitada para abrir el concierto.

Jungle se formó a comienzos del 2013, y desde entonces han editado cuatro álbumes a la fecha. Desde 2023 se incorporó como miembro permanente a la vocalista y productora Lydia Kitto. Las entradas para su reencuentro con el público chileno, estarán disponibles desde las 10AM del 2 de junio vía Puntoticket.