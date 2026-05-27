SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    La banda británica se presentará el 3 de abril de 2027 en el recinto del Parque O'Higgins, con su nuevo disco, Sunshine. Venta de entradas desde el martes 2 de junio a partir de las 10AM vía Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda británica Jungle alista una nueva visita a nuestro país el próximo 3 de abril de 2027, con un show programado en el Movistar Arena. Este regreso se enmarca en la gira donde el proyecto fundado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland presentarán en vivo Sunshine, álbum que se estrenará el 14 de agosto de este año.

    Sunshine llegará tras el aclamado disco Volcano editado en 2023, el que les valió su primer BRIT Award, y fue altamente aclamado por la crítica, con una gira mundial con éxito arrollador, siendo calificados por el medio Variety como “Una fiesta perfecta y sin pretensiones”.

    Con la salida de Sunshine, del cual ya han anticipado el single Carry On, comenzarán una gira a partir del mes de septiembre de 2026, la cual llegará el 3 de abril de 2027 al Movistar Arena. Además los estadounidenses Sports, serán la banda invitada para abrir el concierto.

    Jungle se formó a comienzos del 2013, y desde entonces han editado cuatro álbumes a la fecha. Desde 2023 se incorporó como miembro permanente a la vocalista y productora Lydia Kitto. Las entradas para su reencuentro con el público chileno, estarán disponibles desde las 10AM del 2 de junio vía Puntoticket.

    Más sobre:JungleMovistar ArenaConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía

    Exfiscal formalizado por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio ficha al excéntrico abogado “Vito” Contreras

    Lo más leído

    1.
    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    2.
    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    3.
    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    4.
    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”
    Chile

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Exfiscal formalizado por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio ficha al excéntrico abogado “Vito” Contreras

    Desarrollo Social aborda cierre de los espacios de la Fundación de las Familias y detalla que institución busca traspasos a municipios

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta
    Negocios

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán
    Cultura y entretención

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía
    Mundo

    Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía

    Petro protesta por el suicidio de un joven colombiano bajo custodia del ICE: “EE.UU. debe reflexionar”

    Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile