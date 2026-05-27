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    Exfiscal formalizado por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio ficha al excéntrico abogado “Vito” Contreras

    El expersecutor fue detenido tras ser sorprendido portando 58 envoltorios con cocaína base y clorhidrato de cocaína. Su apuesta a corto plazo es lograr salir de prisión preventiva.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Fue la tarde del domingo 24 de mayo, a eso de las 14.50 horas y en medio de la revisión que el personal de Gendarmería realiza habitualmente a quienes buscan ingresar a los diferentes penales, que se sorprendió al abogado y exfiscal regional de Rancagua, Roberto Díaz Quintanilla, intentando ingresar droga a la unidad.

    De acuerdo con el reporte del hallazgo, mantenía 58 envoltorios con droga -con cocaína base y clorhidrato de cocaína- ocultos en su chaqueta, al igual que $104 mil pesos en efectivo, una botella de brandy y un celular.

    Considerando que para esa tarde tenía agendada la visita de cinco de sus representados, la mayoría encausados por delitos de tráfico ilícito de drogas, se asumió rápidamente que los elementos que se le incautaron iban destinados a ellos.

    De inmediato el otrora fiscal fue detenido, la tarde del lunes se le formalizó y por disposición del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio quedó en prisión preventiva.

    La apuesta del expersecutor, eso sí, es modificar a la brevedad dicha medida cautelar, pues como expuso su defensa en medio de la formalización, se encontraría en un precario estado de salud física y mental.

    Dado que las alegaciones de ese día no fueron suficientes, Díaz Quintanilla decidió fichar un nuevo abogado y se contactó con un profesional que se ha caracterizado por asumir causas vinculadas a la Ley 20.000 de drogas, Víctor Contreras Campos, más conocido como el excéntrico abogado de los narcos o como “Vito” Contreras.

    Según pudo confirmar este medio, este miércoles el penalista firmó el patrocinio y poder que le confirió el imputado, y ya han comenzado a trazar lo que serán las líneas de defensa que seguirán.

    Más sobre:Vito ContrerasAbogado de los narcosVíctor ContrerasAlto HospicioRoberto Díaz

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