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    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Además la Tesorería General de la República aplicó retenciones y compensaciones a 293.884 contribuyentes, por un total de $100.902 millones asociadas a distintas obligaciones pendientes con el fisco.

    Por 
    Patricia San Juan
    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Tesorería General de la República (TGR) informó que concretó la devolución de excedentes del impuesto a la renta a 842.109 contribuyentes, que realizaron su declaración entre el 24 y de abril y el 8 de mayo de 2026, en el marco de la tercera y última fase de la Operación Renta. En total se devolvieron $2.532.050 millones, de acuerdo con el calendario establecido.

    De los totales mencionados, en esta última fase se efectuó la devolución a 158.793 personas jurídicas, por un total de $2,2 billones, mientras que a personas naturales alcanzó a 638.316 contribuyentes, por un monto total de $325.070,5 millones.

    En esta tercera etapa TGR aplicó retenciones y compensaciones a 293.884 contribuyentes, por un total de $100.902 millones asociadas a distintas obligaciones pendientes con el fisco. Entre éstas se incluyen deudas por créditos universitarios, multas, obligaciones con instituciones públicas, subsidios y pensiones de alimentos, entre otras.

    Retenciones y compensaciones

    Respecto a los créditos de educación superior, la institución realizó compensaciones a 39.499 contribuyentes por un monto de 6.733 millones y retenciones a 8.366 contribuyentes, por un monto de $1.700 millones por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE). También se aplicaron retenciones a 31.219 contribuyentes por $9.566 millones a deudores de crédito universitario (Fondo Solidario).

    En esta tercera fase, para el caso de deudores de pensiones de alimentos, se registraron retenciones a 9.200 contribuyentes por $1.972 millones beneficiando a 10.481 personas.

    Más sobre:Operación RentaTesoreríaOperación Renta 2026Contribuyentes

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