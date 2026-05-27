Hites mejora sus resultados financieros en el primer trimestre, pero continúa en números rojos

Santiago 13 de enero 2025. Fotografias referenciales de la tienda Hites ubicada en Paseo Puente en la comuna de Santoago, que cerrara sus puertas este dia miércoles. Javier Salvo/Aton Chile

Hites informó este miércoles sus resultados financieros del primer trimestre, reportando pérdidas de $1.612 millones entre enero y marzo. Esto es una mejora de casi 5%, puesto que en el mismo periodo del año pasado consolidó pérdidas de $1.690 millones.

“El primer trimestre del año da cuenta de una ejecución consistente en la estrategia comercial de negocio retail. A la vez el negocio financiero dio un importante impulso al desempeño global, aumentando su margen de contribución con mejoras en la gestión del riesgo y relevantes disminuciones en los indicadores de cartera vencida”, dice al respecto el gerente general de Hites, Felipe Longo.

En el primer cuarto del año Hites logró un incremento de sus ingresos de un 10%, al pasar de $73.679 millones a $80.819 millones.

Dentro de estos, las ventas del retail crecieron 1% hasta los $55.587 millones. “ La menor afluencia de turistas extranjeros impacto negativamente algunas tiendas específicas, pero tal disminución fue más que compensada por la apertura de la tienda de San Antonio y Buin”, explicó la compañía en los documentos entregados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En tanto, los ingresos del negocio financiero subieron un 35,4% en el primer trimestre del 2026, hasta los $25.231 millones. “Las colocaciones del trimestre aumentaron más de 11% respecto al trimestre anterior, y la Cartera Bruta creció hasta los $140.102 millones, cumpliéndose el principal objetivo trazado en el marco del aumento de capital realizado exitosamente el año pasado. Dada una mejor gestión del riesgo, el índice de cartera vencida sobre la cartera bruta bajó 3,1 puntos, ubicándose en 9,7%”, precisó Hites al respecto.

El ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de rentabilidad operacional) de Hites se incrementó un 23% en el periodo, pasando de $6.626 millones a $8.145 millones. Esto fue impulsado por el ebitda del negocio financiero, que se expandió 142%, desde $3.077 millones a $7.437 millones.

Parte de dicha alza fue contrarrestada por el retail, cuyo ebitda cayó un 80% en el primer trimestre, desde $3.549 millones a $708 millones.

El resultado operacional de Hites, subió un 437% desde $386 millones a $2.073 millones, lo que es reflejo del positivo desempeño del negocio financiero.