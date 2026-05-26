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    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    Fernanda Soza Ried asumirá el cargo el 17 de julio de 2026, tras ocho años liderando la Chile Massachusetts Alliance desde Boston.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Amcham nombra a Fernanda Soza Ried gerente general de Amcham

    AmCham Chile anunció el nombramiento de Fernanda Soza Ried como su nueva gerenta general, cargo que asumirá a partir del 17 de julio de 2026.

    La decisión fue adoptada por el Directorio de la Cámara luego de un proceso de selección orientado a identificar un liderazgo con experiencia en el fortalecimiento de vínculos institucionales, comerciales y de innovación entre Chile y Estados Unidos.

    Soza es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Magíster en Derecho (LL.M.) de Boston College Law School, donde recibió el Leadership Award y fue becaria Luksic Scholar.

    Amcham dijo en un comunicado que Soza está habilitada para ejercer la profesión tanto en Chile como en el estado de Massachusetts, tras aprobar el Massachusetts Bar Exam.

    La profesional afirmó que asume este cargo “con sentido de responsabilidad y con el compromiso de seguir fortaleciendo los puentes, el comercio y la inversión entre ambos países, promoviendo espacios de colaboración y oportunidades concretas de negocios e inversión de largo plazo”.

    Ocho años en Boston

    Durante los últimos ocho años, la nueva gerenta se desempeñó en Boston liderando la Chile Massachusetts Alliance (ChileMass), organización binacional que contribuyó a construir desde sus inicios y que consolidó como una plataforma de conexión entre Chile y el ecosistema de innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento de Massachusetts.

    Desde ese rol, agrega el comunicado, encabezó la implementación del Plan Chile-Massachusetts, iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

    Su trayectoria incluye también experiencia en la Corte Suprema de Massachusetts y trabajo en articulación de alianzas público-privadas.

    Actualmente se desempeña como Chair del Science and Technology Diplomatic Circle of Boston, instancia que reúne a representantes diplomáticos, universidades y líderes del ecosistema científico y tecnológico de la región.

    Directorio de Amcham

    El presidente del Directorio de AmCham Chile, Nicolás Goldstein, señaló que Soza reúne “una combinación poco frecuente: experiencia jurídica, conocimiento profundo de la institucionalidad de ambos países y una capacidad probada para transformar oportunidades en proyectos concretos”.

    Goldstein agregó que “su llegada se da en un momento clave, con una ventana concreta de oportunidades en inversión, innovación y comercio bilateral que como gremio queremos ayudar a aprovechar, profundizando la relación de Chile con su principal socio comercial y de inversión”.

    Más sobre:AmchamGremiosEjecutivos

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