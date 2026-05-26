Fiscal Cubillos no descarta citar a Pacheco en caso de producción de Codelco y revela que su abogado dijo que está a disposición para colaborar  

Máximo Pacheco sería citado a declarar por caso de sobreproducción en Codelco

El fiscal Aquiles Cubillos a cargo de la investigación por las eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción de cobre de Coldelco dijo esta tarde que se analizaba citar a declarar al expresidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

El fiscal regional de O´Higgins dijo que el abogado del extimonel de la cuprífera estatal ya se había contactado con la fiscalía para abordar el tema.

“Eventualmente sí, lo vamos a citar. El abogado de él se ha contactado con nosotros y nos ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación y también a que coordinemos prontamente su declaración”, afirmó.

Tras la conclusión de una auditoría interna, Codelco reconoció una desviación de la producción de cobre durante el 2025. En total, fueron 26.875 toneladas las que se reportaron como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa.

La cifra se descompone de 20 mil toneladas contenidas en óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en arsénico de calcio de la división Ministro Hales.

La estatal, hay que recordar, había anunciado que iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que indague la eventual existencia de delitos, y hoy el Ministerio Público nombró a Cubillos como fiscal a cargo de esas investigaciones.

Cubillos, quien incluirá en sus investigaciones la denuncia que presentó por el mismo tema el diputado Jaime Mulet, admitió que “sin duda” se trata de una indagatoria “altamente compleja”.

Inicialmente, a partir de los resultados de la auditoría interna de Codelco que motivaron la denuncia, Cubillos dijo que dentro de los próximos días se realizarán las primeras diligencias

“Obviamente, lo más probable es que citemos a declarar personeros que practicaron esta auditoría y directores que están involucrados en la denuncia”, comunicó el persecutor.