Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

El embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, participó este martes en el foro “Naciones Unidas en el futuro escenario geopolítico global. Diálogo, multilateralismo y paz en tiempos de crisis”, que se desarrolló en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

La actividad también contó con exposiciones del exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y del rector de la Usach, Pedro Palominos. Como comentarista estuvo el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En la oportunidad, el diplomático ruso fue requerido por el posible apoyo de Rusia a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, para suceder a António Guterres.

“Tuve el honor de conversar con la doña Michelle, su excelencia. Me pareció una persona con una enorme experiencia, muy sincera en lo que dice, en lo que cree, y personalmente quiero decir que tengo mucho respeto hacia su figura, hacia toda la trascendencia, hacia toda la historia que tiene presente. Pero estamos viendo hoy día todos los candidatos con mucha atención y viendo los criterios, el primero de los cuales mencionaba es la imparcialidad”, dijo.

En la carrera por el máximo cargo del organismo multilateral también se encuentran el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall.

En sus palabras, Belinsky también sostuvo que mantiene “respeto por Chile, su diplomacia (...) es decir, que Chile es un país de gente valiente, pero eso, ahí no más”, dijo entre risas, para mantener la cautela.

Perfil que busca Rusia

En su intervención, el embajador ruso rayó la cancha sobre el perfil que su país busca para la próxima Secretaría General de la ONU.

“La principal tarea del nuevo secretario general sería corregir los errores de su predecesor. El equipo administrativo actual, en vez de facilitar la implementación de las decisiones de los estados sobre la base de su igualdad soberana, se enfocó en promover las posturas y prioridades de un grupo pequeño de países”, acusó.

De acuerdo a su visión, esa manera de dirigir el organismo “agravó las líneas divisorias en la ONU y todo el sistema llegó a una profunda crisis sistemática. Ha despilfarrado su influencia y autoridad, así como la confianza de la mayoría global, quedándose en la periferia de los procesos de conflictos”.

“Un nuevo líder tendrá que corregir esos errores, impulsando una agenda unificadora y facilitando las condiciones para unir a la sociedad”, apuntó.

Además, señaló que el sucesor de Guterres “debe mantener un diálogo intergubernamental constructivo, centrándose en ayudar a resolver discrepancias entre los países” y mantener “una postura imparcial, es decir, equidistante y neutral, observando los principios de la Carta de las Naciones Unidas de buena fe y de manera no selectiva, guiándose por las decisiones consensuadas, absteniéndose de juzgar arbitrariamente acerca de las acciones de los estados”.