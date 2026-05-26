Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

Cantautor de larga y reconocida trayectoria, Fernando Ubiergo también destaca por su oído abierto a escuchar música. “Yo escucho en general todo tipo de música, tiendo a oír a cantautores y tal, pero me topo con diferentes formas de música y en general me parece muy bien”, dijo a Culto.

Un gusto que le viene desde la infancia en Valparaíso. "En mi casa se oía mucho, pero mucho tango -recuerda-. Cuando aparecen los Beatles, yo tenía 12 años aproximadamente. Como no había tocadiscos me disputaba la radio con mi madre, crecí entre los tangos y los Beatles".

La conexión con los Beatles lo remeció hasta la médula. “Lo he dicho, yo amo profundamente a los Beatles. Si tuviera que mencionar una canción, me encanta El largo y sinuoso camino (NdR: The Long and Winding Road). De esos días también descubrí a cantautores ingleses, americanos, Don McLean, James Taylor, eso para mí fue decisivo, pero toda esa herencia viene derechamente de los Beatles", recuerda.

Fernando Ubiergo

Pero hay otra banda, muy posterior, y también del Reino Unido que también le llama la atención. “Ahora, si me quedara con una banda, yo me sigo quedando con Radiohead, me encantan. Tengo esa tendencia a las canciones melancólicas, me gusta la estética de algunas bandas ¿una canción favorita? Me gusta No Surprises. En general me encanta oír gente joven que está haciendo cosas, uno siempre va aprendiendo. Me seduce ser sorprendido, como con esta banda argentina…Conociendo Rusia”.

Además de su material más melancólico, hay ciertos detalles de Radiohead que a Ubiergo le resultan llamativos. “Su actitud, esa actitud de grabar y no están ni sonriendo ni nada. Me encanta, me encanta. Eso me parece coherente con la música que ellos hacen. Uno se encuentra de repente con muchos bandas de rock...y ponen cara de banda de rock, como serios, lentes oscuros, ectétera...pero como yo lo veo, yo creo que en el rock hay mucho pop disfrazado”.