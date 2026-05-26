Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno

Una de las promesas que entregó el gobierno de José Antonio Kast es que al término de su gobierno el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile iba a estar creciendo al 4%. Sin embargo, en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026 se entregan tres escenarios y en el más optimista no se alcanza este objetivo.

En el primero de ellos, que es el escenario base, el gobierno prevé un crecimiento promedio de 2,2% finalizando su cuarto año con una expansión de 2,2%. “Esta es una proyección pasiva, es decir no incluye los efectos de las medidas que estamos tomando para impulsar el crecimiento”, respondió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz ante la pregunta de la prensa sobre por qué no se ve un crecimiento de 4% al final de su periodo.

En el informe se describe el escenario pesimismo y optimistas. De acuerdo a ese análisis, el primer escenario tiene como base una agudización y extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con afectación tanto del tráfico de combustibles como de la capacidad productiva de la extracción de petróleo. “En este escenario se prevé un mayor precio del petróleo, que se mantiene por más tiempo. Una vez resuelto el conflicto, el precio convergería a niveles más altos a los niveles previos al conflicto por la pérdida de capacidad de producción”, puntualizó.

Jorge Quiroz en el punto de prensa con motivo de la presentación del Informe de Finanzas Publicas del primer trimestre de 2026. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Asimismo, se menciona que “el crecimiento mundial se ajustaría a la baja, lo cual se traduciría en una menor demanda mundial por cobre y un menor impulso externo. Así, las exportaciones se ajustan a la baja y el tipo de cambio se deprecia. Con el precio más alto de los combustibles, la demanda interna disminuye por un menor consumo. Las inversiones en el sector minero y energético mantendrían su impulso, ya que tienen proyecciones de más largo plazo. Con esto, las importaciones no sufrirían mayores variaciones. Finalmente, la cuenta corriente se ajusta a la baja”.

En este escenario, el crecimiento promedio del gobierno de Kast sería de 2,1% llegando al 2,2% al 2029.

El segundo escenario considera un mayor impulso interno principalmente por un aumento de la inversión, ya que “la implementación de políticas que mejoran la competitividad tributaria y la eficiencia en la administración de los permisos abarcaría a más sectores que el minero y energético” , señala el informe.

A la vez, se resalta que “este mayor dinamismo incrementaría el consumo, con lo cual la demanda interna crece”.

Por su parte, se indica que “el PIB minero se eleva hacia el final de periodo por los proyectos que entrarían en producción. El PIB no minero tiene un mayor incremento en el año 2027 debido a las medidas que facilitan el adelantamiento de la concreción de proyectos atascados en la tramitación de permisos. En los años siguientes el crecimiento se ajusta levemente a la baja. Por el lado externo, las importaciones crecen impulsadas por bienes de capital, en tanto que las exportaciones crecen en menor medida. Con esto, la cuenta corriente baja respecto al escenario base”.

19 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA JORGE QUIROZ DURANTE DISCUSIÓN DE REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Con este escenario, el PIB promedio sería de 2,8%, llegando a 3,1% al 2029.

En este análisis, de materializarse un escenario de expansión de la inversión, la recaudación fiscal sería mayor en todo el horizonte de proyección. Así, en 2027 se recaudarían US$1.002 millones más que lo proyectado en el escenario base, y llegarían a más que triplicarse en 2030, recaudando US$3.735 millones adicionales. “Por el contrario, en un escenario agudización del conflicto, los ingresos fiscales podrían ser US$1.038 millones menores en 2027 respecto de lo proyectado en el escenario base, cuya diferencia se mantendría estable en el horizonte de proyección”.