Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Palestino recibe la visita de Deportivo Riestra en su siguiente desafío por la Copa Sudamericana.

Los Árabes se presentan en un complejo escenario en el Grupo F, tras caer ante Gremio de Porto Alegre.

Cuándo juega Palestino vs. Deportivo Riestra

El partido de Palestino contra Deportivo Riestra es este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna para este compromiso.

Dónde ver a Palestino vs. Deportivo Riestra

El partido de Palestino contra Deportivo Riestra se transmite en el canal ESPN .

Además, la Copa Sudamericana tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.