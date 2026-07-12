Santiago enfrenta nueva alerta ambiental este domingo por desfavorables condiciones de ventilación

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este domingo 12 de julio en toda la cuenca de Santiago, debido a las condiciones de ventilación previstas para la jornada y con el objetivo de resguardar la salud de la población frente al aumento de los niveles de contaminación atmosférica.

La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, luego de evaluar las condiciones meteorológicas esperadas para este fin de semana.

Según informaron las autoridades, durante este sábado las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron una calidad del aire que se mantuvo entre los rangos de “regular” y “bueno”.

Sin embargo, las proyecciones meteorológicas indican que persistirán condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes durante este domingo.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la cuenca de Santiago presentará un régimen anticiclónico debilitado en superficie y una dorsal en altura, sin probabilidad de ingreso de aire costero que favorezca la ventilación.

Además, se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 25°C de máxima.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir estrictamente las medidas establecidas durante los episodios críticos de contaminación.

Entre ellas, la prohibición de encender calefactores a leña y otros derivados de la madera -con excepción de los equipos que utilizan pellets- en toda la Región Metropolitana.

Asimismo, no se pueden realizar quemas agrícolas en toda la región, medida que rige entre el 1 de marzo y el 31 de octubre y cuya fiscalización está a cargo de equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Finalmente, la restricción vehicular no se aplicará este domingo debido a que corresponde a un día de fin de semana.