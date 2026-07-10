Autoridades coordinan extradición de exalcaldesa Karen Rojo a casi cuatro años de su detención en Países Bajos

A cuatro días de que se cumplan cuatro años de la detención de la exalcaldesa Karen Rojo en Países Bajos -hasta donde la exjefa comunal viajó luego de ser condenada a una pena de cinco años que le fue impuesta por fraude al Fisco-, las autoridades confirmaron que su extradición a Chile es inminente.

Esto, luego de que Países Bajos informara que la exjefa comunal estaba dispuesta para la extradición, en el marco del proceso que activó la Cancillería chilena tras su intempestiva salida del país.

Según informó la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernanda Garcés, a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la comunicación de las autoridades europeas sirvió para que se activaran “los canales necesarios con efectivos de Interpol para que dispongan la comisión de servicio necesaria y funcionarios policiales traigan a la requerida a territorio nacional”.

De esta forma, Rojo arribará a suelo chileno en las próximas semanas para así cumplir la condena de cinco años y un día que le fue impuesta en enero de 2021 por fraude al Fisco.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Antofagasta, Rojo contrató una agencia de comunicaciones para una asesoría política de su campaña a la reelección en 2016 por $ 24 millones, los que pagó con fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

Antes de que la Corte Suprema confirmara la sentencia en su contra, la exalcaldesa aprovechó que no mantenía cautelares y salió del país para evitar quedar tras las rejas.

Sin embargo, de inmediato se inició el proceso para ubicarla, lo que permitió que fuera detenida en Países Bajos y trasladada hasta la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, en Utrecht. Ahí ha permanecido hasta ahora, y aunque en su momento buscó que se le otorgara refugio, será puesta a disposición de la justicia chilena.

Karen Rojo.

Los pasos que vienen

Con la confirmación de las autoridades de Países Bajos, Rojo quedó lista para regresar a Chile, y de acuerdo con los detalles que entregó el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, a La Tercera todo se materializará “en una o dos semanas más”.

Cuando pise territorio nacional, explica Hernández, pasará “por una audiencia de control de detención en Santiago, en el juzgado de garantía que corresponde al aeropuerto”.

Dicho tribunal, agrega, “tendrá que exhortar a los tribunales de Antofagasta, que es donde se dictó la condena y desde donde se pidió la extradición”.

¿Haberse ido de Chile agrava su situación penal? Ante dicha pregunta, Hernández dice que dependerá de algunos factores: “Es discutible porque ella, al momento en que se pronuncia la sentencia de término, que la condenó, se encontraba en libertad. El solo hecho de haber evadido el accionar de la justicia estando en libertad y no teniendo en ese momento ninguna medida cautelar personal que prohibía su salida del país, entendemos que en principio esto no tendría que agravar la sentencia que se le dictó en su contra”.

Dado que Rojo estuvo todos estos años privada de libertad en Países Bajos, Hernández dice que esos años deberían abonarse a la condena recibida en Chile. “Debiera abonarse, para lo cual va a haber que conseguir que el Reino de los Países Bajos expida algún certificado que determine cuántos días estuvo privada efectivamente de libertad por la causa de extradición”, afirma el abogado.

Por el tiempo que ha pasado, y el hecho de que la condena solo fue a cinco años, existe la posibilidad de que el remanente de la pena pueda ser cumplido en libertad.

“Podría optar a distintos beneficios según la cantidad de tiempo que estuvo privada de libertad en el Reino de los Países Bajos y en comparación con la sentencia condenatoria que se le impuso en Chile. Según eso, hay varias alternativas.Podría eventualmente quedar libre si es que se aplicaran algunos de los distintos beneficios carcelarios que existen por haber cumplido una parte importante de la pena, pero eso es algo que tendrán que resolver los tribunales de Antofagasta”, aclaró el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público.

Karen Rojo. Camilo Alfaro/AgenciaUno

Las expectativas en Antofagasta

Frente a la llegada de la exalcaldesa, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, hizo presente que tras las múltiples y complejas gestiones desplegadas, por fin el proceso de extradición está llegando a su término.

“No hay un plazo fijo establecido, restan coordinaciones con la oficina de Interpol, pero estimamos que eso podría ser dentro de este mes. Pero lo importante que hay que destacar es que ya se está dando término al proceso de extradición”, sostuvo el persecutor.

De la misma forma, la jueza de garantía de Antofagasta Marisol Melgarejo manifestó que “una vez que se ejecute esta extradición, se procederá a la detención en territorio nacional y, el juzgado que tenga competencia para llevar a cabo el control de la detención pedirá seguramente instrucciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta para dar la orden de ingreso respectivo”.

Añadió, igualmente, que “cualquier solicitud que tengan los interesados en esta causa debe ser presentada al Juzgado de Garantía de Antofagasta, porque sigue siendo el juzgado con competencia en etapa de ejecución”.

Consultado por este medio, el abogado de Karen Rojo, Fidel Castro Allendes, declinó hacer comentarios, aunque en conversación con TVN Antofagasta sostuvo que hace bastante tiempo sabían de la situación que se avecinaba.

Adelantó, acto seguido, que la defensa insistirá en que se respeten los compromisos asumidos por el Estado chileno durante el proceso de extradición ante la justicia holandesa.