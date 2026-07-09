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    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    El ministro de Seguridad Pública afirmó que como cartera "tomamos con la máxima seriedad, todas las denuncias de este tipo de cosas y sobre todo de actos de amenaza".

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, durante operativo en Ñuñoa. Foto: Ministerio de Seguridad.

    En el marco de un nuevo operativo de seguridad, esta vez en Ñuñoa, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al caso del detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que este martes se parapetó en un edificio de Las Condes y acusó corrupción en su propia institución y la fiscalía, asegurando que son actos que “no hay que dejarlos pasar”.

    Arrau comenzó apuntando a que como gobierno creen que estas son situaciones graves y que hay que investigarlas con todo el rigor. “Eso es lo que le hemos encargado (a la PDI), el compromiso de la institución es hacerlo y también por supuesto el Ministerio Público”, aseguró.

    “Lo tomamos con la máxima seriedad, todas las denuncias de este tipo de cosas y sobre todo de actos de amenaza, de corrupción potenciales”, señaló sobre el caso del subcomisario Rodrigo Silva.

    Luego reafirmó que, aunque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, “es algo que nos preocupa de sobremanera, sobre todo la corrupción, la potencial corrupción”.

    Subcomisario PDI parapetado en edificio de Las Condes.

    Los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, hay que analizarlos y por eso el compromiso de la institución, lo que he hablado con el Director Nacional, es seguir todos los protocolos que corresponden y por supuesto lo que corresponda a una investigación de tipo penal seguir las instrucciones del Ministerio Público”, aseguró el secretario de Estado.

    De la misma forma, ante la consulta sobre cómo su cartera y el Ejecutivo están abordando la salud mental también de los policías, Arrau aseguró que lo han hablado con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Cerna.

    Frente a esto, detalló que los funcionarios policiales están sometidos a una alta presión y exigencia, por lo que sostuvo que esa labor debe ir acompañada de programas de salud mental y apoyo psicológico, con los que cuentan tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones (PDI).

    Arrau además señaló que como titular de Seguridad no tenía antecedentes sobre la denuncia del subcomisario Silva, pero tras lo conocido el martes tomó contacto inmediatamente con la PDI. “Tal es la naturaleza y la gravedad del asunto, que hemos conversado efectivamente de los pasos a seguir y del seguimiento estricto de todos los protocolos”, apuntó.

    Nuevo operativo en Ñuñoa

    La noche de este miércoles, el ministro Arrau participó en un operativo policial en Ñuñoa junto al su alcalde, Sebastián Sichel; el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, el general de Carabineros Juan Pablo Díaz y el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos.

    Durante su recorrido, las autoridades supervisaron uno de los 13 puntos de control dispuestos en distintos sectores de la comuna durante . En este nuevo despliegue participaron cerca de 60 efectivos de Carabineros y más de 20 funcionarios de seguridad municipal.

    Operativo de seguridad en Ñuñoa. Foto: Ministerio de Seguridad.

    En el marco de la actividad, Arrau destacó el trabajo conjunto entre el municipio, su cartera y Carabineros, señalando que los resultados obtenidos en la comuna demuestran la importancia de una estrategia coordinada.

    Quisimos venir a acompañar en este operativo en una comuna que está con muy buenas cifras, sobre 30% de disminución en robos con violencia o intimidación, en robo de vehículos, una comuna que ha hecho una pega muy notable junto con Carabineros, y con disminuciones de sobre 50% comparado con los años anteriores. Son cifras muy notables, por eso hay que también decir lo bueno”, señaló.

    Más sobre:Martín ArrauMinistro de SeguridadPDISubcomisarioAcusaciónCorrupciónÑuñoaOperativoNacional

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