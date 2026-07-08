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    Fiscalía investigará denuncia de detective de la PDI que se parapetó y acusó corrupción de investigadores

    Desde un balcón, el subcomisario Rodrigo Silva comenzó a gritar que temía por su vida y que había sido obligado a “cometer delitos”. Fue llevado hasta el Hospital de Carabineros.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    PDI. FOTO: Genérica

    El Ministerio Público investigará la denuncia que realizó el subcomisario de la Brigada de Robos e Investigación Criminal de la PDI Rodrigo Silva (47), quien este martes se parapetó en un edificio de Las Condes y comenzó a denunciar una serie de hechos de corrupción contra su propia institución y la fiscalía.

    De acuerdo a registros audiovisuales, eran las 21.30 cuando Silva comenzó a pedir ayuda a gritos desde un balcón, pidiendo que llamaran a Carabineros porque temía por su vida. “Me van a matar, van a simular un enfrentamiento. Ya boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Si me matan van a plantar la pistola como siempre han hecho”, dijo desde una oficina de abogados ubicada en Las Tranqueras 117, en la comuna de Las Condes.

    Asimismo, dijo que lo obligaron a cometer delitos, al momento en que mencionó a un fiscal activo, Francisco Lanas, y dos exfiscales, Marcelo Vargas e Ignacio Pinto, todos de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    Carabineros y personal de la PDI llegaron hasta el lugar, donde el sujeto arrojó a la vía pública parte de su armamento. Luego de varias horas de diálogo con los funcionarios de Carabineros, a las 00.45 salió del inmueble voluntariamente. Fue llevado hasta el hospital de la policía uniformada para ser evaluado.

    La esposa del funcionario policial habría señalado que el subcomisario habría recibido notificaciones relacionadas con uno o más sumarios administrativos. Sin embargo, consultada la institución policial señalaron que hasta anoche no había sumarios en su contra.

    De acuerdo a fuentes policiales, la esposa del funcionario dijo que el detective no mantenía antecedentes psiquiátricos conocidos y que permanecía completamente activo en la institución. También señalaron que era un detective destacado.

    Al momento de ser trasladado, quienes conocen del caso comentan que el detective se encontraba afectado psicológicamente. El Ministerio Público también dispuso la presencia de la Unidad de Víctimas y Testigos.

    Si bien la PDI no entregó un comunicado, quien sí se refirió al hecho, al ser consultado, fue el jefe nacional de Delitos Contra las Personas, Jorge Abate. “Estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario que está siendo atendido en el Hospital de Carabineros. Corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago. El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra”, dijo Abate.

    Por su lado, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló: “Estamos esperando que se aclaren los hechos por los cuales esta persona se habría parapetado y habría sucedido los hechos. También estamos esperando que siga adelante la investigación de Carabineros”.

    El caso, que se encuentra bajo estricta reserva, será investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Felipe Sepúlveda.

    Más sobre:PDIFiscalíaRodrigo Silva

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