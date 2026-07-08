Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

La Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile inauguró oficialmente las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR), ubicado al interior del Parque Mahuida, en La Reina. La renovación del recinto forma parte de los preparativos para la realización del World Rugby Challenger Cup M20 Santiago 2026, torneo internacional que reunirá a ocho selecciones juveniles en nuestro país durante el mes de octubre.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el presidente de Chile Rugby, Cristián Rudloff; la ministra del Deporte, Natalia Duco; autoridades de la Federación y representantes del rugby nacional, quienes destacaron la importancia de esta inversión para el desarrollo del deporte y el legado que dejará la organización del certamen.

Las mejoras realizadas en el Centro de Alto Rendimiento permitirán que el recinto cumpla con los estándares exigidos por World Rugby para albergar una competencia internacional de esta magnitud, además de fortalecer la infraestructura disponible para las distintas selecciones nacionales y los programas de desarrollo de Chile Rugby.

“El deporte cambia vidas y construye comunidad. Por eso, como Gobierno de Santiago, estamos orgullosos de aportar $ 1.500 millones para que el rugby chileno cuente con una infraestructura de nivel mundial. Esta inversión no es solo para los Cóndores de hoy, sino también para los niños y niñas que mañana soñarán con vestir la camiseta de Chile. Queremos que cada joven tenga la oportunidad de desarrollarse con las mejores herramientas y demostrar que el deporte es un camino de esfuerzo, inclusión y oportunidades para todos”. declaró el gobernador Orrego.

“Este no es un trabajo solo para los seleccionados adultos, no es solo para los Cóndores, sino que para todo el rugby chileno y especialmente para los más chicos: los niños y las niñas que hoy tienen el sueño de ser seleccionados y representar a Chile al mayor nivel deportivo. Ellos se merecen esto y necesitamos tener mejor infraestructura para darle mejores herramientas a nuestros deportistas”, añadió, en esa misma línea, Cristián Rudloff, timonel de la Federación.

Sede principal

El CARR será la sede principal del World Rugby Challenger Cup M20 Santiago 2026, campeonato que se disputará en octubre y que marcará el regreso de un torneo mundial juvenil de World Rugby a Chile. Durante la competencia, el recinto recibirá a las delegaciones participantes y será el centro de operaciones de una cita que proyecta consolidar al país como un referente en la organización de eventos internacionales de rugby.

“No solamente tenemos que pensar en los Cóndores actuales, en la selección nacional adulta, sino en las generaciones que vienen y que esto se siga manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo el rugby femenino, fortaleciendo las generaciones que vienen y trayendo grandes eventos de nivel mundial como esta Copa Mundial de Rugby que la vamos a tener este año, en este centro y consolidar el CARR de rugby como un centro de entrenamiento donde puedan estar los Cóndores, no solamente la selección adulta, sino que las selecciones que vienen”, dijo la ministra Natalia Duco.