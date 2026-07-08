Senapred reporta más de 70 viviendas dañadas por fuertes lluvias entre el Maule y Los Lagos

La tarde de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo monitoreo al evento meteorológico con fuertes lluvias que ha afectado a la zona centro sur del país.

Desde la madrugada del martes, las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos han visto la caída de precipitaciones intensas con isoterma cero alta en diversos sectores.

Las lluvias han provocado una serie de situaciones de emergencia principalmente en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En particular, la comuna de Corral ha sido la que ha tenido más problemas durante el evento meteorológico. Casas al borde del colapso, cortes de camino y del suministro de agua han llevado desde el alcalde de la comuna hasta parlamentarios de la región ha pedir al Ejecutivo decretar zona de catástrofe.

Todavía con precipitaciones en curso en el Maule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el siguiente es el balance que realizó la entidad hasta las 16:30 horas .

Región de La Araucanía

En la comuna de Ercilla, en el sector de Chacaico, se encuentra sin abastecimiento de agua potable por problemas de bomba elevadora.

Mientras tanto, las comunas de Teodoro Schmidt, Toltén, Villarrica y Pucón se encuentran con afectaciones en algunas rutas por remociones de masa.

En la región se reporta una persona damnificada y otras tres albergadas en el colegio Hotelería y Turismo de Pucón. Senapred reportó 1 vivienda con daño mayor y otras 26 con daños menores.

Se mantiene la suspensión de clases en 114 establecimientos educacionales de la región.

La estación de Pucón Aeródromo registró entre la jornada del martes y este miércoles la caída de 133.5 mm de precipitaciones .

Región de Los Ríos

En la región más afectada por el sistema frontal, se registran alteraciones en la conectividad para las comunas de Corral, La Unión, Valdivia y Mariquina. Las rutas T-400, T-470, T-350 y T-20 se encuentran con cortes o reducción de velocidad por deslizamiento de material o crecidas de ríos.

Se reportan diversos deslizamientos de material, anegamientos y caída de árboles en las comunas de Corral, Los Lagos, Futrono, La Unión, Lanco, Valdivia, Mariquina y Panguipulli, en proceso de solución por parte de los equipos de emergencia.

En la comuna de Corral, en el sector de Corral Bajo se produjo un aluvión en quebrada Yerbas Buenas, estando todavía en evaluación el número de personas afectadas. En La Aguada, el aumento de caudal en estero Las Vigas mantiene interrumpido el paso de vehículos en el Puente Amargos.

En Lanco, hay 10 personas aisladas y 2 evacuadas producto del aumento de caudal del río Leufucade.

Senapred reporta que 1 vivienda en la región resultó destruida por el sistema frontal. Además, 2 resultaron con daños mayores y otras 43 con afectación menor.

La estación de Isla Teja, en la Universidad Austral de Valdivia registró entre el martes y el miércoles la caída de 193.8 mm de precipitaciones .

Región de Los Lagos

El sistema frontal ha provocado afectaciones en la conectividad en la ruta CH-225 de Puerto Varas, debido al deslizamiento de material sobre la ruta.

En Maullín, se registró un socavón en el kilómetro 57 en la ruta V-860.

Mientras tanto, un desborde en el estero Playanaquil, en San Juan de la Costa generó afectación parcial a una vivienda.

En Hualaihué se registró un socavamiento en tramo de la ruta 7.