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    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    En una intervención en la Cámara Alta del Congreso guaraní, la parlamentaria realizó nuevos potentes descargos contra el delantero francés.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Celeste Amarilla volvió a atacar a Kylian Mbappé.

    La polémica entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé está lejos de detenerse. Durante esta jornada sumó un nuevo capítulo luego de que la senadora paraguaya volviera a atacar al delantero galo con dichos que nuevamente provocaron un repudio transversal.

    La parlamentaria del Partido Liberal Radical Autónomo cargó contra el futbolista en una intervención en la Cámara Alta del Congreso de Paraguay. Estuvo lejos de retractarse de sus graves insultos racistas y volvió a insultar al delantero.

    “Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca”, señaló la senadora.

    Amarilla continuó en su línea e insistió en cuestionar las raíces de Mbappé: “Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé”, indicó.

    Por otra parte, en la previa del duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos, el técnico Didier Deschamps se refirió al estado de su estrella: “Kylian está bien a nivel mental. Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido, que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad. Kylian está bien, todo el grupo está listo”, aseguró.

    Se agranda la polémica

    Las nuevas declaraciones de Amarilla se suman a los mencionados durante los últimos días. La senadora venía de reaccionar a la respuesta del propio Mbappé: “¿Qué le diría Mbappé ahora, después ya de esas respuestas que le dio, de esa última respuesta? Que lea mi carta, la escribí en francés y en español. Que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos”, aseguró.

    Incluso tuvo reacciones a nivel gubernamental. Santiago Peña, presidente de Paraguay, cuestionó a la senadora y condenó los hechos, asegurando estar “en contra de todo tipo de discriminación”.

    “Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación”, añadió.

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