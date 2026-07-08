“Lo invito a leer mi carta... si es que sabe leer”: quién es Celeste Amarilla, la senadora de Paraguay que ataca a Mbappé. Foto: @celestesenadora

La controversia internacional de Celeste Amarilla escala. La senadora paraguaya ha sido criticada por sus dichos racistas sobre Kylian Mbappé. “Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, señaló tras la caída de la Albirroja ante Francia en el Mundial.

El atacante respondió con reproches: "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo". La parlamentaria, lejos de rectificarse, doblegó la apuesta. “Mbappé, lee mi carta, si es que sabe leer... le diría que se cuide. No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho. No te metas conmigo. Te puedo denunciar por violencia de género. Eso es grave. Por último, le quiero decir a Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y a Robert Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol): cuiden a sus jugadores. Gracias a la Albirroja ustedes se están llenando de dinero”, dijo este martes.

La abogada y política paraguaya de 61 años ocupa desde 2023 un escaño en el Senado por el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay. Antes fue diputada por Asunción entre 2018 y 2023. A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado diversas controversias políticas y mediáticas.

Formación francesa

Amarilla nació el 21 de octubre de 1964 en San Juan Bautista, en el departamento de Misiones. Es hija de Evangelina Goitia y Felino Amarilla. Realizó sus estudios escolares en el College de l’Inmaculee Conceptiòn. El inicio de su formación académica fue abordado en la carta abierta que envió este lunes a Mbappé.

“Estudié en un colegio francés desde los dos años a los 17. Soy lo que soy gracias a la formación que me dio, cantábamos la Marsellesa y honrábamos su bandera junto a la nuestra. Hablo francés y amo visitar Francia”, escribió.

Posteriormente cursó Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y años más tarde retomó sus estudios en la Universidad del Norte, donde obtuvo el título de abogada en 2008. Además, realizó un posgrado en Ciencias Políticas. Está afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico desde 1982.

Controversias

En 2020 fue suspendida temporalmente de sus funciones parlamentarias y privada de sueldo luego de afirmar que 70 legisladores habían obtenido sus bancas mediante dinero de origen ilícito.

También impulsó un pedido de juicio político contra Antonio Fretes, entonces ministro de la Corte Suprema, por presuntos vínculos con Kassem Mohamad Hijazi, empresario brasileño de origen libanés que era sindicado como sospechoso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

En las elecciones de 2023 obtuvo un cupo en el Senado. En febrero de 2024 volvió a generar repercusiones durante el proceso que terminó con la pérdida de investidura de la senadora Kattya González.

“El pueblo liberal está autoconvocado siempre. Si queremos llenamos una plaza y si queremos quemamos el Congreso”, declaró durante una movilización de apoyo a la exlegisladora .

Contra Mbappé

La polémica de mayor alcance se produjo tras la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026. Amarilla reaccionó en redes sociales a la actitud de Mbappé al finalizar el encuentro y publicó una serie de mensajes racistas dirigidos al delantero francés.

“Bruto, no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gil; yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió.

Mbappé respondió mediante sus redes sociales. “No representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, añadió.

La Federación Francesa de Fútbol y el gobierno de Emmanuel Macron manifestaron su respaldo al futbolista.

La polémica defensa de Amarilla

Tras la escalada política de la controversia, Amarilla publicó una carta abierta dirigida a Mbappé y posteriormente entregó nuevas declaraciones. “Él no me pidió disculpas y yo no tengo por qué dárselas. Yo ya escribí lo que tenía que escribir. Me retracté por el post. Fue un desatino”, afirmó.

También sostuvo que sus expresiones estaban relacionadas con la época en la que creció. “Es lo aprendido por una persona de 62 años, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir ‘negro de mierda’ era lo más usual. Me estoy deconstruyendo, yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva Celeste Amarilla capaz de convivir 60 años después. Ténganme paciencia, yo estoy haciendo un esfuerzo”.

Amarilla también aseguró que no considera deber disculpas a su país por el episodio. “Yo no le debo disculpas a Paraguay, yo esto hice por Paraguay. Mal o bien, esto hice por Paraguay”.