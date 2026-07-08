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    China pide a Estados Unidos e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas “a través del diálogo”

    Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer “una grave violación” del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press CENTCOM

    El Gobierno de China ha reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán que cumplan las cláusulas del memorando de entendimiento que firmaron en junio y aborden los problemas “a través del diálogo”, tras un nuevo intercambio de ataques en las últimas horas a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y las negociaciones para intentar lograr un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

    “China insta tanto a Estados Unidos como a Irán a que apliquen el memorando de entendimiento que ya han firmado, resuelvan los problemas mediante el diálogo y las negociaciones, y eviten recurrir a la fuerza”, ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa en Pekín.

    Así, ha resaltado que el gigante asiático “sigue de cerca los últimos acontecimientos en Medio Oriente”, al tiempo que ha incidido en que “un nuevo repunte de las hostilidades no beneficia a ninguna de las partes”. “Los medios militares no pueden resolver las diferencias fundamentales”, ha zanjado la portavoz de la diplomacia china.

    Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer “una grave violación” del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan “sin efecto” varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Medio Oriente.

    Washington ha descrito su bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

    Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber “destruido” 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 “enemigo”, en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

    Más sobre:ChinaEstados UnidosIránGuerraAtaques

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