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    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales “para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión”.

    Por 
    Europa Press
    El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: archivo

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado indicado este martes a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que suspenda de “manera inmediata” el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro.

    “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, ha anunciado De la Espriella en redes sociales.

    Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, ha indicado el presidente electo.

    De la Espriella ha anunciado que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales “para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión” y las medidas que adoptará de inmediato.

    A la espera entonces de más detalles, el anunció podría responder a las últimas declaraciones del aún presidente Petro incidiendo en la teoría de fraude electoral durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, y reconociendo como ganador al candidato del oficialismo Iván Cepeda.

    Más sobre:MundoColombiaGustavo PetroAbelardo de la Espriella

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