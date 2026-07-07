Incendio afecta bodega de la Base Aérea Maquehue de la FACh en La Araucanía: resultó con daño total

Un voraz incendio afectó las instalaciones de la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ubicada en la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, donde varias compañías de Bomberos llegaron para controlar la emergencia.

Según información policial, el siniestro afectó una bodega destinada al acopio de materiales y dos camiones en desuso dados de baja.

De acuerdo al reporte, la bodega resultó con daños en su totalidad. Según se informó, en el lugar no se encontraron panfletos ni lienzos alusivos a la causa Mapuche, que pudiesen adjudicar el hecho.

Los antecedentes fueron informados a la Fiscalía Local de Temuco, mientras que personal de la FACh dio cuenta a la Fiscalía de Aeronáutica, la que instruyó a equipo de Labocar efectuar las diligencias tendientes a esclarecer el caso.