Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

Detienen a sujeto que habría participado de robos en pastelería de Quilicura.

Carabineros de Chile detuvo este lunes a uno de los presuntos delincuentes que participó en una serie de robos a una pastelería de Quilicura, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Los hechos cobraron notoriedad al viralizarse en redes sociales, luego de que un grupo de sujetos ingresara al local comercial durante el último fin de semana de junio.

En los registros se aprecia como el grupo de delincuentes entra a la pastelería Afrodisiacos, sucursal de Lo Marcoleta, donde, pese a la presencia de otros clientes, desvergonzadamente roban una serie de tortas, incluso moviendo las vitrinas de pasteles para sustraerlos con mayor facilidad.

Dos personas, un hombre y una mujer, sacan los productos, mientras otra pareja los recibe desde el exterior del local, momento en que huyen con los alimentos en dirección desconocida.

Registro de robos en Pastelería Afrodisiacos de Quilicura. Imagen @pasteleria.afrodisiacos

El hecho fue denunciado y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 40° Comisaría de Quilicura detuvo a uno de los presuntos responsables del robo. Un hombre identificado con las iniciales C.A.S.O. de 21 años, de nacionalidad chilena.

El hombre mantenía antecedentes penales previos y también mantenía una orden de detención vigente emanada desde la Fiscalía Local Centro Norte.

El mayor Álex Aguilera, comisario de la 49° Comisaría de Quilicura, señaló que “luego de diligencias investigativas desarrolladas por la SIP, se logra la detención de un individuo quien participó durante el mes de junio en el hurto de especies al interior de una pastelería”.

El sujeto registra “un amplio prontuario policial por este tipo de delitos”, agregó el mayor Aguilera, quien detalló que la orden de detención vigente en contra del detenido, también está asociada a delitos similares por robos.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante la mañana de este martes.