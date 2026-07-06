Ministerio de Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, se reunió este lunes con los representantes de las áreas de administración de personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para analizar y revisar el proceso de otorgamiento de pensiones a los funcionarios de estas instituciones que pasan a retiro.

El objetivo, según indicaron desde Defensa, es modernizar y agilizar el proceso, para que sea “más eficiente”.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para modernizarnos, actualizarnos, ser más eficientes y otorgar un servicio que satisfaga las necesidades que tiene la gente, especialmente quienes pasan a retiro y requieren que se regularice rápido su situación”, señaló el subsecretario.

Según detalló Bolívar, actualmente el proceso tendría “brechas importantes desde el punto de vista de la incorporación de tecnologías , de duplicidad de trámites de gestiones”.

Para la autoridad, con “algunos ajustes” se podría ejecutar de una manera “mucho más eficiente y ajustarse al plazo que estipula la ley”.

De momento, no están claro los cambios, aunque desde el ministerio precisaron que el subsecretario sostendrá un nuevo encuentro con los equipos de las instituciones de la Defensa, donde se incorporarán profesionales del área de Tecnologías de la Información (TI) “para ver de qué manera nos podemos sumar al esfuerzo que está haciendo el Estado desde el punto de vista de la transformación digital y aprovechar esas plataformas para hacer que este proceso sea más eficiente”.

Sumado a ello, desde Defensa indicaron que se revisarán los requerimientos que se consideran en el proceso, “de tal manera de revisar si hay duplicidad o si existen necesidades de mover solicitudes de documentos de tal forma de hacerlo más breve, más simple y que las instituciones, las Fuerzas Armadas y Capredena, que es el otro organismo involucrado, puedan optimizar los tiempos”.