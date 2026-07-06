SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    SAE: proyecto que crea una vía optativa de admisión a colegios retoma este martes su discusión con un futuro incierto

    La Comisión de Educación de la Cámara tiene programadas dos sesiones para esta semana y a la primera asistirá la ministra de Educación, María Paz Arzola, para responder las preguntas que quedaron pendientes cuando inició el trámite. En medio de eso, diputados y expertos han planteado sus cuestionamientos a la iniciativa.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    24 JUNIO 2026 MINISTRA DE EDUCACION, MARIA PAZ ARZOLA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Debido a la falta de tiempo, el miércoles 24 de junio la ministra de Educación, María Paz Arzola, no alcanzó a responder las consultas que algunos de los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara le hicieron luego de que llegara a presentar el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual abre una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda. Esas respuestas quedaron pendientes para una próxima sesión.

    Así, luego de la semana distrital del 29 de junio, la secretaria de Estado quedó citada nuevamente para este martes para hacerle frente a los cuestionamientos que recibió su iniciativa -principalmente de parte de los diputados de oposición de la comisión- pero a los que también se sumó el PDG.

    “La comisión ha invitado a la ministra de Educación, señora María Paz Arzola, a fin de que responda las consultas formuladas por los diputados durante la sesión anterior y las nuevas que se realicen en esta sesión”, se lee en la citación pactada de 15 a 17 horas. El miércoles, de 10:30 a 12:30, la misma comisión, aunque sin la secretaria de Estado, volverá a reunirse para seguir discutiendo el proyecto y hasta ahí llegarán diversos actores del mundo educativo.

    Pero los diputados no han sido los únicos que han cuestionado la iniciativa de ley del Ejecutivo. De hecho, apenas conocidos ciertos detalles del proyecto, los integrantes de la última mesa técnica que tuvo el SAE -que integró Arzola- le dieron un portazo a la propuesta: siete de sus 11 miembros se mostraron públicamente en contra, considerando que otros dos son parte del gobierno (Arzola y Magdalena Vergara), otro no se ha manifestado y sólo uno -Mauricio Bravo- dijo estar de acuerdo.

    Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y quien presidió la mesa, señaló del actual proyecto que “no existe ningún argumento racional para justificar que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE“.

    Del mismo modo, Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la PUC recordó que “nunca un sistema de admisión paralelo se contempló como un camino", mientras que Javier González, presidente del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación, planteó que los cambios sugeridos “son un retroceso para el grado de inclusión del sistema escolary contrarias a la evidencia internacional comparada y las lecciones que ofrece la historia reciente”.

    El tema es que esa instancia, convocada por el entonces ministro Nicolás Cataldo tras el acuerdo del Congreso para destrabar el Presupuesto 2025, estuvo compuesta por representantes de centros de estudios, académicos y otros actores vinculados al sistema educativo ligados a todas las sensibilidades políticas, de derecha a izquierda. Por eso la relevancia de que esos personeros técnicos se muestren mayoritariamente contrarios al proyecto de ley. Ahora la pregunta es si el Congreso oirá o no los argumentos de los expertos en los que habitualmente descansa de cara a la discusión que se avecina.

    Por lo pronto, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Luis Pardo (RN), asevera que el proyecto “se hace cargo de una demanda ciudadana”, y que esta modificación abre la posibilidad de que los establecimientos educacionales que tienen alta demanda puedan seleccionar a partir del mérito y del esfuerzo de los alumnos e introducir algunas variables “que hagan más coincidente su proyecto educativo con quienes aspiran a llegar a esos establecimientos”. La plataforma de selección de admisión escolar, añade, “va a seguir cumpliendo un rol (...), pero se modifica para algunos establecimientos que tienen alta demanda y que van a poder seleccionar incorporando variables como por ejemplo el mérito a partir de séptimo básico. De esa forma se logra conciliar mejor los proyectos educativos exitosos con la demanda de los padres por acceder a esos proyectos educativos. Por lo tanto es un avance que va en la línea de lo que la ciudadanía nos está demandando”.

    Mientras, Daniela Serrano (PC), también miembro de la comisión, asevera que este mecanismo “genera una distorsión en el sistema y es generar un nuevo mecanismo de selección solamente para algunos establecimientos educacionales. Lo que persigue este proyecto de ley es abrir nuevamente la puerta a una discriminación arbitraria, donde el sostenedor elige al estudiante y no los padres o el estudiante elige el proyecto educativo”. Esto, agrega, “no solamente lo hemos dicho nosotros desde nuestro sector, sino que también lo han dicho distintos expertos que compusieron la mesa técnica en su momento para proponer mejoras para el SAE”. Y cierra: “Bajo ningún sustento técnico ni tampoco reforzado por expertos que han estudiado el tema se debería abrir la puerta para un sistema de selección mutua, que lo único que hace es habilitar a algunos sostenedores para que vuelvan a seleccionar”.

    Más sobre:EducaciónSAESistema de Admisión EscolarMineducMaría Paz ArzolaComisión de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    Partido Socialista anuncia que llevarán al Tribunal Constitucional la megarreforma por invariabilidad tributaria

    Desbordes acusa un “retroceso” en la reacción ante nuevos disturbios en el IN y llama al Mineduc a actuar con “firmeza”

    Ex subsecretarios de Hacienda respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero dudan sobre meta de desocupación del gobierno

    Grupo de Yeomans se acerca a acuerdo con sector de Ibáñez por elecciones internas del FA

    “Mi contratación solo fue de pantalla, todo es falso”: la confesión de Carla Graf, la asesora fantasma del senador Calisto

    Lo más leído

    1.
    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    2.
    Palos blancos, cajas pagadoras y falsos proyectos financiados por Israel y Taiwán: la declaración completa que hundió a Calisto

    Palos blancos, cajas pagadoras y falsos proyectos financiados por Israel y Taiwán: la declaración completa que hundió a Calisto

    3.
    “Mi contratación solo fue de pantalla, todo es falso”: la confesión de Carla Graf, la asesora fantasma del senador Calisto

    “Mi contratación solo fue de pantalla, todo es falso”: la confesión de Carla Graf, la asesora fantasma del senador Calisto

    4.
    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    5.
    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    6.
    Sismos de mediana intensidad afectan las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins

    Sismos de mediana intensidad afectan las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026
    Chile

    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Partido Socialista anuncia que llevarán al Tribunal Constitucional la megarreforma por invariabilidad tributaria

    Desbordes acusa un “retroceso” en la reacción ante nuevos disturbios en el IN y llama al Mineduc a actuar con “firmeza”

    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric
    Negocios

    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    Ex subsecretarios de Hacienda respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero dudan sobre meta de desocupación del gobierno

    Corte de Apelaciones de Santiago confirma fallo en contra de Enel por episodio de corte de luz a inicios de 2021

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile
    Tendencias

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    La potente respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo atacó con duros insultos racistas: “Es una mujer despreciable”
    El Deportivo

    La potente respuesta de Mbappé a senadora paraguaya que lo atacó con duros insultos racistas: “Es una mujer despreciable”

    Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos

    En vivo: Estados Unidos se mide contra Bélgica por el paso a los cuartos de final del Mundial

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”
    Cultura y entretención

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

    Por qué el escenario de BTS no ha sido problema en otros países y los millones que dejaría su paso por Chile

    Sylvester Stallone y la historia de Rocky: el guion que salvó su carrera en el cine

    El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen
    Mundo

    El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos

    La Masacre de Nanjing: uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que aún tensiona a China y Japón

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare