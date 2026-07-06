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    Política

    Bancada de diputados PS anuncia que llevarán al Tribunal Constitucional la megarreforma por invariabilidad tributaria

    La acción también fue anunciada por el senador Juan Luis Castro tras una reunión del comité PS, PPD y Liberales. "Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente", explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Partido Socialista anuncia que llevarán al Tribunal Constitucional la megarreforma por invariabilidad tributaria RAUL BRAVOATON CHILE

    La bancada de diputados del Partido Socialista anunció la tarde de este lunes que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional por el item de invariabilidad tributaria que presenta el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

    “La democracia consiste en que el pueblo pueda decidir su destino. Ninguna mayoría parlamentaria pueda clausurar esa facultad por 25 años”, señalaron al respecto.

    A lo que añadieron: “Por eso vamos al Tribunal Constitucional. Vamos a defender la democracia, la soberanía popular y la libertad de las chilenas y chilenos de elegir un camino distinto. Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”.

    Más temprano en la mañana la oposición, en una reunión de los presidentes de los partidos en la sede del Partido Socialista, definió presentar la firma de indicaciones conjuntas al proyecto.

    Además, se espera que este jueves también se defina si por otros aspectos del proyecto, además de la invariabilidad tributaria, presentarán algún requerimientos al Tribunal Constitucional.

    Senador Castro también anuncia que llevarán la instancia al TC

    Más temprano, y tras concluir a una reunión del Comité PS, PPD y Liberales, el senador Juan Luis Castro (PS) realizó un anuncio en la misma línea que la bancada socialista.

    “Somos taxativos en decir que aquí no hay tal atmósfera o ambiente de un acuerdo, poco menos que todos tomados de la mano, para que ahora se transforme en buena persona la mega reforma. No. Nosotros creemos que esta sigue siendo una reforma regresiva y prácticamente una contrarreforma respecto a los ingresos tributarios del país. En eso no hemos cambiado”, explicó primero el parlamentario.

    En particular, el senador detalló que la oposición presentará un nuevo documento referido a materias de desempleo y medioambiente, debido a que el plazo de indicaciones en particular para las materias de la megarreforma revisadas por la Comisión de Medio Ambiente vence este lunes a las 20:00 horas.

    Senador Juan Luis Castro MARIO TELLEZ

    “En resumen, nuestra voluntad de diálogo existe. Entendemos que posibilidades de un acuerdo global universal sobre el proyecto de ley no va a haber. Van a haber aspectos focalizados que vamos a proponer en las próximas horas al gobierno y vamos a ir, también lo decimos con claridad, al Tribunal Constitucional por los aspectos que son, hoy día de lesión grave al criterio de invariabilidad puesto en este proyecto así en la modalidad original que está situado”, mencionó el legislador.

    A lo que concluyó: “Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente, no tenemos inconveniente en hacerlo y así lo hemos refrendado”.

    Lee también:

    Más sobre:MegarreformaJuan Luis CastroPSTribunal ConstitucionalTCIndicaciones

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