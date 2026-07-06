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    Política

    Reserva de constitucionalidad por copago y sin Reconocimiento Oficial: comisión de Educación avanza en tramitación de sala cuna

    La comisión discutió en particular el proyecto, definiendo algunos aspectos clave de la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Una extensa sesión celebró este lunes la comisión de Educación del Senado con el objetivo de continuar la discusión en particular del proyecto de ley que equipara el derecho de sala cuna para los trabajadores y los independientes, creando para esto un fondo solidario y modificando el Código del Trabajo.

    Al respecto, dos de los puntos centrales en los que se concentró la discusión parlamentaria de hoy sobre la iniciativa consistió en primera instancia en la autorización que se les exigirá a estas nuevas instituciones para funcionar (Autorización de Funcionamiento versus el Reconocimiento Oficial), así como también sobre la posibilidad que se permita el copago en las salas cuna.

    En cuanto al funcionamiento, actualmente es obligatorio para todos los jardines infantiles y salas cuna que reciben fondos del Estado que cuenten con un certificado de Reconocimiento Oficial (RO) otorgado por el Ministerio de Educación, el cual les da autorización para funcionar. Por el contrario, para aquellos recintos privados, se les exige una Autorización de Funcionamiento para poder abrir sus puertas.

    Al respecto del primer punto, la senadora Yasna Provoste (DC) se manifestó en contra de que a las salas cuna que salgan de este proyecto no se les exija RO, sino que puedan optar por la Autorización de Funcionamiento. Si bien esto apunta a abrir nuevos cupos, señaló, “no puede significar bajar los estándares a los más pequeños”.

    “Cuando una mamá, un papá, o un adulto responsable a cargo de un menor deja a su hijo una mañana, quiere saber algo bien simple: que si es que ese lugar fue revisado por alguien, si ese lugar le entregó un certificado, que las personas que están allí tienen la idoneidad para abrazar a su hijo, para apoyarlo en sus trayectorias educativas”, explicó. “Esa es una gran diferencia entre el Reconocimiento Oficial y la Administración de Funcionamiento, porque la guía de Reconocimiento Oficial incorpora los temas de la idoneidad del sostenedor”.

    Por su parte, el senador Cristian Vial (Independiente-Rep.) apuntó a que exigir que las nuevas salas cunas cumplan los estándares de Reconocimiento Oficial podría desincentivar a los privados.

    “Actualmente la viabilidad de este proyecto descansa, entre otros, en la oferta, y si nosotros desincentivamos la oferta de los privados, en este minuto la podríamos dañar y finalmente generar otro problema”, advirtió.

    Provoste al respecto, apuntó a que el 74,4% de los jardines Junji (667 establecimientos) contaban con RO, siendo que su plazo para obtener esta certificación es el año 2034.

    “A lo público tenemos que exigirle porque allí van los hijos de las familias más vulnerables (...) ¿por qué para los hijos de los trabajadores les vamos a pedir un estándar más bajo y se niegan a que las salas cunas tengan reconocimiento oficial?”, cuestionó a la comisión.

    Tras un extenso debate, y si bien el senador Vlado Mirosevic (PL) propuso que a las nuevas salas cunas que se crearan gracias a este proyecto se les diera un plazo de 18 meses para acreditarse con un RO y no solo con la Autorización de Funcionamiento, esto fue finalmente rechazado por dos votos a favor -de Provoste y Mirosevic, y tres votos en contra, de los senadores Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards (Independiente), y Cristian Vial (Independiente).

    Copago en sala cuna y reserva de constitucionalidad

    sala cuna

    Otro de los temas en discusión que fueron abordados en la sesión fue el copago en estos nuevos establecimientos, algo que la senadora Provoste buscó que se prohibiera mediante una indicación que presentó junto a otras parlamentarias de oposición.

    Al respecto, la parlamentaria cuestionó al Ejecutivo de por qué buscaba permitir el copago en las salas cuna en el proyecto, considerando que en algunos territorios donde la oferta se establecimientos sea limitada, esto limitará también a padres que no puedan pagar el monto de este copago.

    “La existencia de los copagos es también la manifestación más clara que puede constituir una barrera a la existencia de un derecho, porque si en una zona donde no exista ninguna oferta el trabajador o trabajadora no va a poder copagar, en definitiva, es un derecho en el papel, porque la persona no va a tener el derecho a la sala cuna y, por lo tanto, todo lo que se ha señalado en virtud de este proyecto de ley no se cumple”, señaló Provoste.

    Al respecto, la senadora, junto con votar en contra de la indicación, anunció reserva de constitucionalidad indicando que el copago “claramente no financia calidad, financia distancia, distancia entre el hijo que puede pagar más y el que no puede pagar nada”.

    Respecto de la indicación en sí, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, replicó que el copago era un elemento importante, ya que aseguraba no solo la libertad de los padres a elegir, sino también ayudaba al mercado.

    “Si uno elimina todo tipo de copago, el incentivo es, obviamente, subir los precios. Por algo, las subvenciones también están fijas”, sostuvo en respuesta. “Acá hay también libertad de elección (...) Si una familia quiere llevar a una sala cuna a un niño que cobra más que el promedio, puede hacerlo”.

    Mirosevic en tanto, apuntó que en la economía los principios que deben primar en la libre competencia y la innovación, “cosa distinta son los derechos sociales”.

    “Si uno quiere una sociedad libre, pero también justa, tiene que tener en derechos sociales principios distintos de los que rigen la economía que son de la libre competencia”, señaló. “Es decir, si uno quiere resguardar bienes públicos, tiene que haber un principio de igualdad de origen”.

    En ese sentido, apuntó, “el copago, la selección, la verdad es que son espejismos. Porque se han transformado en instrumentos de desigualdad y de discriminación”.

    En contraste, el senador Rojo Edwards (Independiente) apoyó la indicación del Ejecutivo, señalando que “es base que exista la posibilidad de que existan proyectos educativos distintos, que los padres puedan elegir donde tienen más confianza, donde ejercen el derecho de su hijo”.

    Finalmente, la indicación del Ejecutivo fue aprobada por tres votos a favor de los senadores Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards (Indep.), y Cristian Vial (Ind/Rep); y dos en contra, de Vlado Mirosevic (PL) y Yasna Provoste (DC)

    Al terminó de la sesión, se indicó que la discusión de las indicaciones faltantes continuará mañana martes 6 de julio.

    Más sobre:PolíticaSala cunaComisión de EducaciónSenado

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