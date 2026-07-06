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    Carabineros detiene a tres menores que irrumpieron para robar en local de telefonía de mall Arauco Maipú

    En el procedimiento se recuperaron aparatos sustraídos desde los mesones de la tienda.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal de Carabineros detuvo a tres menores de edad que irrumpieron para robar en un local de telefonía del mall Arauco Maipú.

    En el procedimiento, además, se recuperaron los aparatos sustraídos por los menores desde los mesones de la tienda.

    El mayor Luis Segura, comisario de la 29° Comisaría de Carabineros de La Farfana precisó que los detenidos son chilenos y tienen 13, 15 y 17 años.

    “En horas de la tarde, personal de Carabineros de la 29° Comisaría de La Farfana, en los momentos que efectuaba patrullajes por el mall Arauco Maipú, es alertado por personal de seguridad señalando que se encontraban en la tienda Entel, en el primer nivel, efectuando un robo con intimidación, premunidos de armas de fuego", relató el mayor Segura.

    El comisario indicó que los efectivos policiales acudieron enseguida a la tienda y se encontraron con los menores cuando estaban forcejeando con personal de seguridad.

    “Se tomó contacto con la Fiscalía Local de Maipú, que instruyó que pasen al control de detención los menores de 15 y 17 años y el menor de 13 años va a ser dispuesto a disposición del tribunal de familia”, explicó el comisario.

    Además, según detalló, no hubo reportes de disparos ni lesionados.

    “Todas las diligencias posteriores van a ser diligenciadas por el OS9, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía Local de Maipú”, señaló el mayor.

    Más sobre:PolicialCarabinerosMaipúDelincuencia

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